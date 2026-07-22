FC Schalke 04: Nächster Transfer vor Abschluss

Der FC Schalke 04 steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Abwehrspieler Maximilian Wöber.

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 hat den nächsten Test gewonnen und einen weiteren Neuzugang im Visier.

Im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich besiegte der Aufsteiger den ukrainischen Erstligisten Metalist Charkiw mit 2:0 (0:0). Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Traditionsklub vor der Verpflichtung des österreichischen Abwehrspielers Maximilian Wöber steht.

Dessen Klub Leeds United gab die Auflösung des Vertrags bekannt. Der 28-Jährige, der zuletzt an Werder Bremen ausgeliehen war, soll bereits den Medizincheck absolviert haben. Es wäre der vierte Neue für den Aufsteiger nach Nationalspieler Robin Gosens, dem Japaner Satoshi Tanaka und dem Österreicher Junior Adamu.

Gosens fehlte gegen Charkiw noch. Adamu glänzte mit der Vorlage zum Führungstor durch Moussa Sylla (54.). Zudem traf Bryan Lasme (63.). Am Sonntag hatte Schalke bereits den Test beim Drittligisten Erzgebirge Aue mit 4:2 gewonnen.

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