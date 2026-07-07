Bundesliga - Zweitteuerster Abgang: Kaminski verlässt den 1. FC Köln

Jakub Kaminski verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nach nur einer Saison - der Verkauf des Polen beschert den Geißböcken aber den zweithöchsten Transfererlös der Vereinsgeschichte.

Der Offensivspieler macht Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel und wechselt zum portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon.

"Jakub hat in der vergangenen Saison bei uns auf ganzer Linie überzeugt – sowohl sportlich als auch menschlich. Wir sind stolz darauf, dass wir ihm ein Umfeld bieten konnten, in dem er sein Potenzial wieder konstant abrufen konnte", sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler, der andererseits auf die dadurch geweckten "Begehrlichkeiten" hinwies.

Köln hatte den polnischen Nationalspieler im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg ausgeliehen und nach einer überzeugenden Saison des 24-Jährigen (sieben Toren, fünf Vorlagen) die Kaufoption von kolportierten 5,5 Millionen Euro gezogen. Kaminski verlässt Köln nun für etwa das Vierfache.