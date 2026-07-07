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Bundesliga - Zweitteuerster Abgang: Kaminski verlässt den 1. FC Köln
Veröffentlicht:von SID
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Jakub Kaminski verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nach nur einer Saison - der Verkauf des Polen beschert den Geißböcken aber den zweithöchsten Transfererlös der Vereinsgeschichte.
Der Offensivspieler macht Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel und wechselt zum portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon.
"Jakub hat in der vergangenen Saison bei uns auf ganzer Linie überzeugt – sowohl sportlich als auch menschlich. Wir sind stolz darauf, dass wir ihm ein Umfeld bieten konnten, in dem er sein Potenzial wieder konstant abrufen konnte", sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler, der andererseits auf die dadurch geweckten "Begehrlichkeiten" hinwies.
Köln hatte den polnischen Nationalspieler im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg ausgeliehen und nach einer überzeugenden Saison des 24-Jährigen (sieben Toren, fünf Vorlagen) die Kaufoption von kolportierten 5,5 Millionen Euro gezogen. Kaminski verlässt Köln nun für etwa das Vierfache.
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Kaminski wird "immer dankbar sein"
"Ich habe mich beim FC, in der Mannschaft und der Stadt Köln vom ersten Tag an unheimlich wohl gefühlt", erklärte Kaminski: "In diesem Umfeld konnte ich vergangene Saison mein Potenzial abrufen und werde dem FC dafür immer dankbar sein. Der Wechsel ist deshalb schwer, er bietet mir sportlich aber die Chance auf den nächsten Schritt bei einem großen Klub, der international spielt."
Für mehr Geld hat der 1. FC Köln bislang allein Anthony Modeste verkauft, der französische Torjäger war 2017 nach dem Europapokaleinzug für 29 Millionen Euro nach China gewechselt. Diese Marke könnte allerdings noch in diesem Sommer fallen: Kölns Shootingstar Said El Mala ist besonders in England begehrt, der FC würde seinen besten Torschützen aber wohl nur für rund 50 Millionen Euro ziehen lassen.
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