ran Fußball WM 2026: Argentinien-Wahnsinn! Lionel Messi bricht in Tränen aus Videoclip • 05:56 Min Link kopieren Teilen

Lionel Messi ist maßgeblich an der epischen Aufholjagd seiner Argentinier gegen Ägypten beteiligt. Nach dem späten Sieg lassen seine Mitspieler den Superstar hochleben.

Erst trugen sie ihre Nummer 10 auf Händen durch die Arena, dann huldigten Argentiniens Spieler ihrem Superstar mit ganz viel Pathos. "Ehrlich gesagt gibt es kaum noch Worte, um ihn zu beschreiben", sagte Julian Alvarez nach der furiosen Aufholjagd beim 3:2 (0:1) im WM-Achtelfinale gegen Ägypten. 0:2 hatte der Titelverteidiger bis kurz vor dem Ende zurückgelegen - dann schlug Argentinien angeführt von Messi zurück. Mit Messi und Moral: So marschiert Argentinien Richtung Titel - Kommentar Zunächst bereitete der 39 Jahre alte Angreifer den Anschlusstreffer durch Cristian Romero (79.) mustergültig vor. Vier Minuten später besorgte Messi mit seinem 21. WM-Tor im 31. WM-Spiel den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe Enzo Fernández die Partie in der Nachspielzeit komplett drehte (90.+2).

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