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WM 2026 - Lionel Messi von Mitspielern gefeiert: "Er ist eine Legende"
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Argentinien-Wahnsinn! Lionel Messi bricht in Tränen aus
Videoclip • 05:56 Min
Lionel Messi ist maßgeblich an der epischen Aufholjagd seiner Argentinier gegen Ägypten beteiligt. Nach dem späten Sieg lassen seine Mitspieler den Superstar hochleben.
Erst trugen sie ihre Nummer 10 auf Händen durch die Arena, dann huldigten Argentiniens Spieler ihrem Superstar mit ganz viel Pathos.
"Ehrlich gesagt gibt es kaum noch Worte, um ihn zu beschreiben", sagte Julian Alvarez nach der furiosen Aufholjagd beim 3:2 (0:1) im WM-Achtelfinale gegen Ägypten. 0:2 hatte der Titelverteidiger bis kurz vor dem Ende zurückgelegen - dann schlug Argentinien angeführt von Messi zurück.
Zunächst bereitete der 39 Jahre alte Angreifer den Anschlusstreffer durch Cristian Romero (79.) mustergültig vor. Vier Minuten später besorgte Messi mit seinem 21. WM-Tor im 31. WM-Spiel den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe Enzo Fernández die Partie in der Nachspielzeit komplett drehte (90.+2).
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Martinez über Messi: "Unser Anführer"
Für Messi war es das neunte WM-Spiel hintereinander, in dem er traf. Zudem bedeutete der 125. Länderspieltreffer sein achtes Tor im laufenden Turnier. Messis verschossener Elfmeter beim Stand von 0:1 in der ersten Halbzeit? Geschenkt.
"Die WM, die er spielt, ist unglaublich", schwärmte Alvarez: "Wir versuchen, ihm zu helfen, ihn zu unterstützen und jeden Moment an seiner Seite zu genießen. Wir sind ihm auch dankbar für alles, was er für uns tut, und auch für seine Art im Umgang mit uns. Er ist eine Legende. Er ist der beste Spieler der Welt – der Geschichte."
Lautaro Martinez würdigte Messi als "Wegweiser, unser Bezugspunkt, unser Anführer". Als Messi nach dem Schlusspfiff Tränen des Glücks vergoss, habe er ihm noch auf dem Platz gesagt, "er soll es genießen, weil er es verdient hat. Wir werden weiterhin alles für uns geben, aber vor allem für ihn, weil es seine letzte Weltmeisterschaft ist und er uns so viel gegeben hat."
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