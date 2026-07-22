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Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

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+++ 22. Juli, 07:40 Uhr: 60 Mann! Mega-Training bei Bayern +++ Besondere Einheit beim FC Bayern. Zum Trainingsauftakt der Münchner versammelten sich rund 60 Mann an der Säbener Straße auf dem Platz - dabei war kaum ein Profi anwesend. Mit Sven Ulreich, Tom Bischof, Arijon Ibrahimovic und den drei Verkaufskandidaten Joao Palhinha, Sacha Boey und Armindo Sieb waren nur sechs Profispieler vor Ort, der Rest hat nach der WM noch Urlaub. Voll war es dennoch, was laut "Bild" daran lag, dass Trainer Vincent Kompany ein Talente-Casting veranstaltete und mehr als 30 Jugendspieler aus U23 und U19 vorspielen ließ. Unter anderem durften Wisdom Mike, Filip Pavip und Macon Cardozo ihr Können unter Beweis stellen. Unterstützung holte sich Kompany vom neuen U23-Coach Dante und U19-Trainer Leonhard Haas. Insgesamt waren mehr als 20 Trainer und Betreuer am Start. Ein relevanter Tag, den sich auch viele Bosse nicht entgehen ließen. So wurden unter anderem Sportdirektor Christoph Freund, Campus-Boss Michael Wiesinger und Eberl-Assistent Bastian Wernscheid vor Ort gesehen. Übrigens: Serge Gnabry und Lennart Karl arbeiteten auf einem Nebenplatz individuell in ihrem Reha-Training.

+++ 21. Juli, 11:25 Uhr: Bayern-Youngster verlängert mit der Familie +++ Wichtiger Tag für Erblin Osmani. Der deutsche U17-Nationalspieler hat laut "Bild" seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 zu besseren Konditionen verlängert. Demnach wurde der 17-Jährige von seinen Eltern und Geschwistern zur Vertragsunterschrift an der Säbener Straße begleitet. Bedeutsam: Durch das neue Arbeitspapier wird er an seinem 18. Geburtstag am 19. Mai 2027 automatisch zum Profi beim Rekordmeister. Das Mittelfeld-Juwel hatte sich in der U17 der Münchner stark entwickelt und durfte unter Vincent Kompany in der vergangenen Saison bereits regelmäßig bei den Profis mittrainieren. Im März debütierte er beim 4:0-Sieg gegen Union Berlin sogar in der Bundesliga – mit nur 16 Jahren, zehn Monaten und zwei Tagen. Seither wird über den in München geborenen Sohn kosovarischer Eltern auch verstärkt im Kosovo berichtet. Osmani soll künftig in der Regionalliga-Mannschaft der Bayern unter Neu-Trainer Dante, perspektivisch aber auch bei den Profis zum Einsatz kommen. Der Youngster war 2017 vom TSV Milbertshofen in den Bayern-Nachwuchs gekommen.

+++ 20. Juli, 17:38 Uhr: Konrad Laimer verlängert beim FC Bayern +++ Der FC Bayern hat den Vertrag von Konrad Laimer bis 30. Juni 2029 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister auf seinen Kanälen bekannt. "Wir freuen uns, dass Konny weiter seinen Weg beim FC Bayern geht. Verlässlichkeit auf Top-Niveau hat seinen Namen, und mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter ist er ein wichtiger Teil des Teams. Er ist ein Spieler, der andere mitreißt und motiviert, und das jeden einzelnen Tag", erklärte Sportvorstand Max Eberl. Laimer legt den Fokus bereits auf die kommende Saison: "Für mich ist etwas sehr Besonderes, im Trikot des FC Bayern aufzulaufen. Ich habe schon oft betont, wie happy ich in München bin und dass es riesig Spaß macht, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen. "Das habe ich von Tag eins an hier gespürt. Ich kann dem Team auf vielen Positionen helfen und möchte weiter jede einzelne Sekunde alles für den FC Bayern geben. Mit dieser Mannschaft ist immer alles drin und ich freue mich schon jetzt, wenn die Saison wieder losgeht." Der österreichische Nationalspieler spielt seit der Saison 2023/24 für die Münchner. Er kommt bisher auf 136 Einsätze und erzielte dabei sieben Tore sowie 19 Vorlagen.

+++ 18. Juli, 13:38 Uhr: Transfer von Bayern-Flop Palhinha steht wohl kurz bevor +++ Lange wollte der FC Bayern ihn schon loswerden, jetzt wird es wohl endlich klappen: Der Portugiese Palhinha, der nie wirklich in München angekommen ist, steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Aston Villa in die Premier League. Wie die portugiesische Sportzeitung "A Bola" berichtet, wird der 31-Jährige spätestens Anfang der kommenden Woche nach England reisen, um den Transfer abzuschließen. Palhinha soll bei Villa den Belgier Amadou Onana im zentralen Mittelfeld ersetzen, der sich bei der WM einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Allerdings ist wohl immer noch nicht klar, ob er verkauft oder wieder nur ausgeliehen wird. Die Bayern würden laut des Berichts einen festen Verkauf bevorzugen, sollen aber auch einer Leihe mit Kaufoption nicht komplett abgeneigt sein. Jedoch nur unter der Bedingung, dass der Premier-League-Klub das komplette Gehalt Palhinhas übernimmt.

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+++ 17. Juli, 09:51 Uhr: Bayern will Ndiaye wohl fest verpflichten - keine weiteren Mittelfeld-Neuzugänge? +++ Der FC Bayern will offenbar Mittelfeld-Juwel Bara Sapoko Ndiaye fest verpflichten. Das berichtet "Sky". Der 18-Jährige war in der vergangenen Rückrunde von den Gambinos Stars aus Gambia ausgeliehen und kam unter Trainer Vincent Kompany immerhin zu vier Einsätzen in der Bundesliga. Dabei zeigte Ndiaye gute Ansätze, Kompany gilt als großer Fan des zentralen Mittelfeldspielers. Bei der WM in Nordamerika gehörte er zum Aufgebot des Senegals und kam im Sechzehntelfinale gegen Belgien zum Einsatz. Für eine feste Verpflichtung müssen sich die Bayern aber auch noch mit Partnerklub Los Angeles FC einigen. Wie es in dem Bericht weiter heißt, wären mit einem festen Transfer von Ndiaye die Planungen für das zentrale Mittelfeld abgeschlossen. Ndiaye wäre damit der Ersatz für den abgewanderten Leon Goretzka, weitere Neuzugänge auf dieser Position seien demnach nicht vorgesehen. So bilden Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und eben Ndiaye das präferierte Stamm-Quartett für die Mittelfeld-Zentrale, als Notfall-Optionen stünden die beiden primär für die Außenverteidigerpositionen eingeplanten Konrad Laimer und Nathaniel Brown parat. Auch Jamal Musiala und Lennart Karl könnten dort aushelfen.