ran Fußball WM 2026 - Fans feiern Spiel um Platz drei: Das "All-Star-Game" der WM? Videoclip • 02:11 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster geöffnet. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die wichtigsten internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 19. Juli, 16:05 Uhr: Alvarez-Poker: Barca erhöht Druck auf Atletico +++ Für welchen Klub spielt Julian Alvarez in der kommenden Saison? Beim FC Barcelona verlieren die Verantwortlichen im Transferpoker um den argentinischen Stürmer offenbar so langsam die Geduld - und haben Atletico Madrid nun wohl eine Frist gesetzt, um eine Entscheidung zu treffen. "Wir stehen mit einem Angebot bereit. Er ist ein Spieler, den unser Trainer haben möchte, und deshalb haben wir Atlético Madrid das Angebot unterbreitet", sagte Barca-Präsident Joan Laporta laut übereinstimmenden Medienberichten bei einem Event des spanischen Fußballverbandes vor dem WM-Finale in New York. Atletico hat im Grunde aber kein Interesse an einem Verkauf. "Wir wollen ihn nicht verkaufen. Wir haben das 100-Millionen-Euro-Angebot nicht akzeptiert. Genauso würden wir auch 150 Millionen Euro oder 200 Millionen Euro nicht akzeptieren“, sagte Atletico-Boss Miguel Angel Gil unlängst. Der Konter von Laporta: "Es gibt so viele Fälle, in denen gesagt wurde, dass ein Spieler niemals zu Barca gehen würde, und am Ende ist er doch gekommen." Alvarez wechselte im Sommer 2024 für 75 Millionen Euro von Manchester City zum spanischen Topklub, sein Vertrag läuft bis 2030. Mit Argentinien steht Alvarez im WM-Finale, was den Preis nur noch weiter in die Höhe treiben dürfte.

- Anzeige -

- Anzeige -

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 19:30 Uhr • Fussball WM 2026: Finale Spanien gegen Argentinien im Livestream Verfügbar auf Joyn 300 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:30 Uhr • Fussball WM 2026: Finale Spanien gegen Argentinien im Livestream Verfügbar auf Joyn 300 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 12:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 15. Etappe Verfügbar auf Joyn 315 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 12:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 15. Etappe Verfügbar auf Joyn 315 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 22:05 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 116 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 22:05 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 116 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 26.07. 09:15 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 26.07. 09:15 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

+++ 18. Juli, 20:21 Uhr: Chelsea zahlt offenbar Mond-Ablöse für WM-Fahrer Rogers +++ Der FC Chelsea tütet offenbar einen Mega-Transfer ein. Wie "The Athletic" berichtet, verpflichten die "Blues" um Neu-Trainer Xabi Alonso den englischen Nationalspieler Morgan Rogers von Aston Villa. Die Dienste des Offensivspielers lässt sich Chelsea offenbar die Mega-Ablöse von umgerechnet 138 Millionen Euro kosten. Nie zuvor nahm Villa mehr Geld für einen Spieler ein. Der 23-Jährige kam bei der WM mit Ausnahme des Sechzehntelfinales gegen die DR Kongo in jedem Spiel bis zum Halbfinale zum Einsatz. Dabei steuerte er zwei Vorlagen bei. Auf Klubebene gehörte Rogers in den vergangenen Jahren zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Unai Emery. In der vergangenen Saison kam er in 55 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 14 Tore, zwölf Treffer bereitete er vor. Zuletzt galt eigentlich der englische Meister FC Arsenal als Topkandidat für einen Rogers-Transfer, der Londoner Rivale grätschte jedoch dazwischen. Mit Chelsea wird Rogers in der kommenden Saison allerdings nicht international spielen.

+++ 18. Juli, 11:38 Uhr: Mo Salah vor überraschendem Wechsel? +++ Bleibt Mohamed Salah dem europäischen Fußball erhalten? Laut Informationen des französischen Transfer-Portals "Foot Mercato" steht der 34-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Besiktas Istanbul. Dem Bericht zufolge habe sich Salah nach dem WM-Aus seiner Ägypter im Achtelfinale gegen Argentinien die nötige Zeit genommen, um eine Zukunftsentscheidung zu treffen. Diese ist nun offenbar zugunsten des Süper-Lig-Klubs ausgefallen. Der Außenstürmer soll einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Das Besiktas-Angebot umfasst offenbar ein Grundgehalt von zehn Millionen Euro in Netto sowie zwei Millionen Euro an Bonus-Zahlungen. Zwar deutete Salahs Berater Ramy Abbas Issa jüngst auf "X" eine zeitnahe Entscheidung an, jedoch käme ein derart schneller Wechsel eher unerwartet. Salah hat den FC Liverpool in diesem Sommer nach neun Jahren verlassen und ist derzeit ohne Vertrag. Zuletzt kursierten unterschiedliche Medienberichte, die sowohl europäischen Klubs als auch Vereinen aus den USA und Saudi-Arabien ein Interesse an Salah nachgesagt haben. Sollte es tatsächlich zu Besiktas gehen, wäre das allerdings eine Überraschung, da eher mit einem Europa-Abschied zu rechnen war.

+++ 17. Juli, 22:03 Uhr: Berater deutet an: Mo Salahs Zukunft wohl noch komplett offen +++ Seit Mohamed Salahs Liverpool-Abgang brodelt die Gerüchteküche. Laut unterschiedlichen Medienberichten sollen sowohl europäische Klubs als auch Vereine aus den USA und Saudi-Arabien großes Interesse an dem Ägypter haben. Salahs Berater, Ramy Abbas Issa, hat sich nun in mehreren Tweets auf der Kurznachrichtenplattform "X" zu den Gerüchten geäußert. "Wir wissen noch nicht, wo Mohamed in der nächsten Saison spielen wird, aber vielleicht erfahren wir es schon sehr bald", schrieb Issa am Freitagvormittag. Daraufhin betonte er, dass Salah keine Gespräche mit Vereinen führe, für die er nicht auch spielen will, nur um Aufmerksamkeit zu erregen: "Das ist nicht unser Stil." Am Freitagabend äußerte sich Issa dann noch einmal zu Salahs Zukunft: "Ich persönlich weiß nicht, wo Mohamed in der nächsten Saison spielen wird. Was sagt euch das?" Die Zukunft des 34-Jährigen scheint also noch komplett offen zu stehen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 17. Juli, 17:20 Uhr: Cristian Romero in Spanien im Gespräch +++ Vom Fast-Absteiger in England zum Meister in Spanien? Um Cristian Romero ranken sich gerade heiße Wechselspekulationen. Demnach soll Argentiniens Innenverteidiger von Tottenham Hotspur beim FC Barcelona hoch im Kurs stehen. Das melden Transferexperte Fabrizio Romano und "talkSPORT" übereinstimmend. Das britische Medium berichtet außerdem, dass Romero, an dem auch Inter Mailand Interesse haben soll, einen Wechsel zu den Katalanen bevorzuge. Günstig zu haben ist der zweikampfstarke Abwehrboss des WM-Finalisten Argentinien allerdings nicht. Als Kapitän gehört er zu den wichtigsten Spielern der Spurs. Außerdem hat er seinen Vertrag erst im vergangenen Jahr bis 2029 verlängert.

+++ 15. Juli, 12:07 Uhr: ManCity fragt bei Real Madrid offenbar wegen Federico Valverde an +++ Der uruguayische Nationalspieler Federico Valverde ist offenbar in das Visier von Manchester City gerückt. Das berichtet der spanische Journalist Látigo Serrano. Der Mittelfeldmann soll bei Real nicht mehr unantastbar sein, die Madrilenen haben aber offenbar klare Preisvorstellungen. Demnach seien sie erst ab einer Summe von rund 100 Millionen Euro überhaupt gesprächsbereit. Entscheidend sei dafür zudem auch, dass Valverde den Klub verlassen wolle. Ein konkretes Angebot der Engländer soll noch nicht vorliegen. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2029. Der 27-Jährige spielte eine enttäuschende Saison in der spanischen Hauptstadt und sorgte vor allem durch seine Auseinandersetzung mit Teamkollege Aurélien Tchouameni für Aufsehen, durch die er anschließend verletzt ausfiel.

+++ 14. Juli, 08:27 Uhr: WM-Star Youri Tielemans vor Wechsel innerhalb der Premier League +++ Der belgische Nationalspieler Youri Tielemans steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Manchester United. Wie "The Athletic" und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, befindet sich United bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers von Aston Villa. Laut Romano hätten sich die "Red Devils" mit Tielemans sogar schon mündlich geeinigt. ManUnited sei bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von rund 41 Millionen Euro zu ziehen. Noch in dieser Woche soll der Belgier zum Medizincheck erscheinen. Tielemans spielte bis in die K.-o.-Phase hinein eine starke WM, erlitt aber kurz vor dem Viertelfinale gegen Spanien (1:2) beim Aufwärmen eine Verletzung und musste die dramatische Niederlage von außen mitverfolgen.

- Anzeige -