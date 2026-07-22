WM 2026: Tausende Fans empfangen Argentinien - aber Lionel Messi bleibt der Heimat fern

ran Fußball WM 2026: Fast 2 Millionen Menschen feiern Spaniens Weltmeister! Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Während der Vizeweltmeister auf einem Bus durch Buenos Aires fährt, tanzen und singen viele Menschen begeistert. Der Kapitän fehlt allerdings.

Es war kalt, es regnete, Lionel Messi fehlte - und doch haben Tausende Fans der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft in Buenos Aires einen begeisterten Empfang bereitet. Der WM-Pokal war anders als vor vier Jahren zwar nicht im Gepäck, Platz zwei nach dem verlorenen Finale gegen Spanien (0:1 n.V.) ließ viele Menschen dennoch auf den Straßen tanzen, singen und Feuerwerk zünden. Der argentinische Verband (AFA) hatte im Vorfeld mitgeteilt, dass einige Spieler nicht an Bord des Flugzeugs sein würden - darunter auch Kapitän Lionel Messi, der nekanntermaßen in den USA spiekt. Trainer Lionel Scaloni und der Rest der Mannschaft wurden nach dem Verlassen der Maschine auf einem roten Teppich von einer Militärkapelle empfangen. Anschließend fuhr der Tross in einen Bus in Richtung Innenstadt und winkte unterwegs den jubelnden Fans zu. Die große Feier stieg dann traditionell rund um den Obelisken im Zentrum von Buenos Aires.

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WM 2026: Argentiniens Eindruck unter Halbfinal-Sieg gegen England Noch vor vier Jahren hatten Millionen dem Weltmeister zugejubelt, nun fiel die Party etwas kleiner aus. "Wir feiern trotzdem", sagte etwa der am Straßenrand wartende Fan Marga Ledezma der Nachrichtenagentur "AFP". Die 36-Jährige dankte Messi für "all die Jahre, in denen er uns glücklich gemacht hat", und appellierte an ihn, seine Karriere in der Nationalmannschaft nicht zu beenden - trotz seiner 39 Jahre. Viele Fans betonten, der eigentliche Sieg für Argentinien sei das 2:1 im Halbfinale gegen England gewesen - ein Spiel, das vor dem Hintergrund des anhaltenden Streits zwischen beiden Ländern um die Falklandinseln stattfand. Einige Anhänger trugen Flaggen mit der Aufschrift "Die Falklandinseln sind argentinisch". Die FIFA ermittelt derzeit gegen die argentinische Mannschaft, da mehrere Spieler nach dem Sieg gegen England ein Banner mit diesem Slogan hochgehalten hatten, was in London für heftige Kritik gesorgt hatte.

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Rücktritt? Lionel Messi wird "Zeit brauchen" Der abwesende Messi schrieb am Montag auf Instagram, der Schmerz sei "riesig" und es werde "Zeit brauchen, bis diese Wunde verheilt". Dazu postete er ein Foto, das ihn mit Tränen in den Augen mit der Silbermedaille um den Hals zeigt. Er wolle nach seinem zweiten verlorenen Endspiel bei einer Fußball-WM nach 2014 auch "all das Gute in Erinnerung" behalten. "Die Spiele, die wir dank unseres vollen Einsatzes noch gedreht haben und die für immer in Erinnerung bleiben werden, sowie die Unterstützung eines ganzen Landes, die uns zusammen mit der Arbeit und dem Einsatz dieser Mannschaft dazu gebracht hat, wieder zu den Besten der Welt zu gehören."

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