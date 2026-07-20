Vor dem WM-Finale zieht Ausrüster Adidas ein positives Fazit zum Turnier. Beim meistverkauften Trikot des Ausrüsters aus Herzogenaurach gibt es eine Überraschung.

Für deutsche Fußballfans wird die WM 2026 sportlich in keiner guten Erinnerung bleiben, schließlich schied das DFB-Team bereits im Sechzehntelfinale gegen Paraguay aus. Dennoch war es ein historisches Turnier, denn nach weit über 40 Jahren lief die Nationalmannschaft zum vorerst letzten Mal in Adidas-Trikots auf.

Für den Ausrüster aus Herzogenaurach war die Niederlage im Bieter-Wettstreit mit Nike um die Ausrüstung des DFB-Teams ab 2027 ein Rückschlag, doch die Erwartungen des Konzerns rund um die Weltmeisterschaft wurden deutlich übertroffen.

"Die Weltmeisterschaft war großartig und ein riesiger Erfolg für Adidas. Wir (...) haben viermal so viele Trikots wie bei der letzten Weltmeisterschaft und doppelt so viele Bälle verkauft. Insgesamt erwarten wir einen Umsatz durch die Fußball-Weltmeisterschaft von rund 1,5 Milliarden Euro", sagte CEO Björn Gulden der "Bild".