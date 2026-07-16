Bundesliga
Nach WM-Aus: Nick Woltemade trainiert bei Werder Bremen
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 02:35 Min
Nick Woltemade zurück bei seinem ersten Profiverein: Nach dem WM-Aus trainiert der Newcastle-Stürmer auf dem Trainingsgelände von Werder Bremen.
Ist das nicht ... Nick Woltemade?
So mancher Beobachter des Trainings von Werder Bremen dürfte sich am Donnerstag verwundert die Augen gerieben haben. Aber ja, das war wirklich der deutsche Fußball-Nationalspieler, der da am Osterdeich übte. Eine mögliche Rückkehr des 24-Jährigen zu seinem ersten Profiverein ist aber selbstredend kein Thema.
Woltemade nutzt seinen WM-Urlaub vielmehr zu einem Besuch in seiner Heimatstadt - und hält sich dort beim SV Werder fit. Allerdings nicht bei den Bundesliga-Profis, sondern auf einem Nebenplatz mit den Co-Trainern der U19, wie die Deichstube berichtete. Werder und Woltemade zeigten Fotos der Einheit im Netz.
Bundesliga: Woltemade zurück in Bremen
Schwarzes Stirnband, schwarzes Shirt, schwarze DFB-Trainingshose, dazu einige Halskettchen und ein breites Lächeln - Woltemade zeigte sich in bester Laune. "Zuhause ist es doch am schönsten", schrieb der Klub dazu und verriet: Woltemade werde "ein paar Tage" mittrainieren: "Schön, dass du da bist!"
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Bei der WM gehörte der England-Legionär von Newcastle United zu den Pechvögeln. In der WM-Qualifikation noch der Held, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Endrunde kaum mehr Verwendung für ihn. Erst im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) kam er von der Bank - und verschoss einen der deutschen Elfmeter, die das nächste Turnierdesaster besiegelten.
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