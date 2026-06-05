Bundesliga
SC Freiburg: Hat sich Noah Atubolu verzockt? SCF reagiert klar
Aktualisiert:von Mike Stiefelhagen
ran Fußball
Europa League: Fans leiden mit! "Freiburg wird gekocht"
Videoclip • 02:10 Min
Noah Atubolu wollte den großen Sprung wagen. Doch offenbar liegt dem Keeper kein Angebot vor. In Freiburg reagiert man auf die Gerüchte.
Eigentlich wollte Noah Atubolu einen Wechsel zu einem europäischen Top-Klub wagen. Doch nach Informationen von "Sport Bild" liegt dem Freiburger Eigengewächs derzeit keine konkrete Anfrage vor.
Auch an den Europa League-Finalisten ist kein Interessent herangetreten. Genau das wäre vor einem Transfer aber nötig, denn Atubolus Vertrag im Breisgau gilt noch bis 2027.
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Noah Atubolu träumte angeblich groß
Trotz des bestehenden Vertrages soll es auch beim SC Freiburg keine Zukunft mehr für den talentierten Keeper geben. Das hat ihm der Klub nach dem verlorenen Europapokal-Endspiel gegen Aston Villa (0:3) angeblich unmissverständlich mitgeteilt.
Der Hintergrund liegt demnach in den Vertragsgesprächen. Atubolu war über Monate nicht zu einer Verlängerung bereit. Stattdessen berichtete er seinem Heimatverein von seinen großen Karriere-Aussichten.
Der Sportclub schaffte bereits Fakten und verpflichtete für die vereinsinterne Rekordablösesumme von rund 15 Millionen Euro Mio Backhaus aus Bremen - er wird die neue Nummer eins im Breisgau.
Als sein Vertreter sei der erfahrene Florian Müller eingeplant. Demnach bliebe für Atubolu maximal noch die Rolle als Nummer drei und Trainingsspieler.
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SC Freiburg widerspricht Darstellung
Mittlerweile äußerte sich auch der SCF selbst zu den Berichten. "Entgegen der aktuellen Berichterstattung in einigen Medien betonen wir, dass die Kommunikation mit "Atu" von beidseitiger Wertschätzung, Respekt und Offenheit gekennzeichnet ist. So war’s bis zum heutigen Tag und so werden wir das auch in Zukunft halten."
Der ehemalige U21-Nationalspieler selbst kommentierte den Beitrag mit einem nach oben zeigenden Emoji.
Die Antwort, ob der hochveranlagte Torwart in Zukunft beim Sport-Club spielen wird und wie die Planungen mit Atubolu in Freiburg aussehen, ist damit aber nicht gegeben.
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