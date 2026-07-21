Michael Olise wird den FC Bayern noch eine Zeitlang beschäftigen. Die Real-Gerüchte halten sich hartnäckig. Und die Frage nach der Position.

Michael Olise ist kein Mann der großen Worte.

Im Gegenteil. Interviews mit ihm gibt es so gut wie keine. Und wenn er nach Spielen mal vor die Kameras tritt, gibt es nicht selten nur kurze Sätze. Von nichtssagend bis weichgespült.

Das ist der öffentliche Olise.

Ganz anders als der Olise hinter den Kameras. Der Olise, der laut der "L'Equipe" am Samstag nach dem wilden 4:6 gegen England im Spiel um Platz drei in der Kabine geweint haben soll, weil er zwei Torchancen zum möglichen 4:4 nicht nutzen konnte.

Trost gab es von Nationaltrainer Didier Deschamps, nicht nur, weil sich das so gehört, sondern weil Olise unter dem Strich ein herausragendes Turnier gespielt hat. Was auch daran liegt, dass Deschamps ihn vom rechten Flügel auf die Zehn gezogen hatte.

Angesichts des zurückhaltenden Charakters des Topstars des FC Bayern ist es in dem Zusammenhang umso bemerkenswerter, was Olise zuletzt der "L’Equipe" verriet.

"Diese Rolle bietet mehr Freiheit. Dort habe ich als Jugendspieler gespielt. Deshalb fühlt sie sich für mich am natürlichsten an“, sagte er über die Zehn, die Position hinter den Spitzen.