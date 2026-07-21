Bundesliga
FC Bayern München: Michael Olise nach starker WM zwischen neuer Rolle beim FCB und Abschiedsgedanken an Real Madrid
Aktualisiert:von Andreas Reiners
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FC Bayern: Lennart Karl präsentiert freshen Urlaubs-Look
Videoclip • 01:02 Min
Michael Olise wird den FC Bayern noch eine Zeitlang beschäftigen. Die Real-Gerüchte halten sich hartnäckig. Und die Frage nach der Position.
Michael Olise ist kein Mann der großen Worte.
Im Gegenteil. Interviews mit ihm gibt es so gut wie keine. Und wenn er nach Spielen mal vor die Kameras tritt, gibt es nicht selten nur kurze Sätze. Von nichtssagend bis weichgespült.
Das ist der öffentliche Olise.
Ganz anders als der Olise hinter den Kameras. Der Olise, der laut der "L'Equipe" am Samstag nach dem wilden 4:6 gegen England im Spiel um Platz drei in der Kabine geweint haben soll, weil er zwei Torchancen zum möglichen 4:4 nicht nutzen konnte.
Trost gab es von Nationaltrainer Didier Deschamps, nicht nur, weil sich das so gehört, sondern weil Olise unter dem Strich ein herausragendes Turnier gespielt hat. Was auch daran liegt, dass Deschamps ihn vom rechten Flügel auf die Zehn gezogen hatte.
Angesichts des zurückhaltenden Charakters des Topstars des FC Bayern ist es in dem Zusammenhang umso bemerkenswerter, was Olise zuletzt der "L’Equipe" verriet.
"Diese Rolle bietet mehr Freiheit. Dort habe ich als Jugendspieler gespielt. Deshalb fühlt sie sich für mich am natürlichsten an“, sagte er über die Zehn, die Position hinter den Spitzen.
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Michael Olise: Auch beim FC Bayern auf der Zehn?
Die er bald auch bei den Bayern bekleidet?
Das könnte zur neuen Bundesliga-Saison eine Überlegung werden, die Olise möglicherweise an Trainer Vincent Kompany heranträgt und mit der sich der Coach vermutlich längst selbst beschäftigt. Die Bayern haben dort Serge Gnabry, Jamal Musiala und theoretisch auch Lennart Karl und Neuzugang Ismael Saibari zur Verfügung.
Dass Olise als Zehner mit sieben Vorlagen die meisten bei der WM gelang und er damit einen Rekord von Pele knackte, werden sie bei den Bayern auch registriert haben.
Zwar erzielte er kein Tor, doch dass er die künstlerischen Freiheiten oft sehenswert und konsequent ausnutzte, beschert ihm Argumente für einen Positionswechsel auch in München.
"Ich bin gespannt, wer bei Bayern Olise erklärt, dass er wieder auf dem Flügel spielt", fragte der designierte neue Bundestrainer Jürgen Klopp bei "MagentaTV" und sprach in höchsten Tönen von "den Bällen, die Olise auf Kylian Mbappe gespielt hat".
Offenbar soll Olise in der Nationalmannschaft die Rolle weiterhin ausfüllen.
Und plötzlich ist Real Madrid wieder im Spiel. Real?
Ja, die Gerüchte, dass die "Königlichen" den 24-Jährigen verpflichten wollen, wurden während der Gruppenphase medial lanciert und halten sich seitdem hartnäckig.
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Michael Olise: Es soll ein klärendes Gespräch geben
Ein neuer Knackpunkt: Real soll Olise mit der Zehner-Position ködern wollen, und das ziemlich offensiv. Olises Vertrag in München läuft noch bis 2029, er gilt als unverkäuflich.
Aufsichtsrat und Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge stellte zuletzt klar: "Für einen Spieler wie Olise gibt es kein Preisschild, das uns zucken lassen würde."
Die kolportierte Wechselabsicht von Olise kann ran nicht bestätigen. Er soll in der französischen Kabine schon über seinen Wechselwunsch gesprochen haben. Aber: "Sky" hatte sogar berichtet, Olise habe seinen Verein informiert, dass er bleiben möchte.
Viel Lärm um nichts also?
Klarheit bringen soll ein Gespräch mit dem filigranen Techniker, denn lässt man die Gerüchteküche weiter brodeln, wird es eine unruhige Vorbereitung für die Bayern. Etwas, auf das man beim Rekordmeister gut und gerne verzichten kann.
Das Gespräch soll "zeitnah" stattfinden. In der Hoffnung, dass Olise dann große Worte findet – pro Bayern. Mit einer vorzeitigen Verlängerung seines Vertrags zum Beispiel.
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