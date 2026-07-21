ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Lennart Karl präsentiert freshen Urlaubs-Look Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

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+++ 21. Juli, 11:25 Uhr: Bayern-Youngster verlängert mit der Familie +++ Wichtiger Tag für Erblin Osmani. Der deutsche U17-Nationalspieler hat laut "Bild" seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 zu besseren Konditionen verlängert. Demnach wurde der 17-Jährige von seinen Eltern und Geschwistern zur Vertragsunterschrift an der Säbener Straße begleitet. Bedeutsam: Durch das neue Arbeitspapier wird er an seinem 18. Geburtstag am 19. Mai 2027 automatisch zum Profi beim Rekordmeister. Das Mittelfeld-Juwel hatte sich in der U17 der Münchner stark entwickelt und durfte unter Vincent Kompany in der vergangenen Saison bereits regelmäßig bei den Profis mittrainieren. Im März debütierte er beim 4:0-Sieg gegen Union Berlin sogar in der Bundesliga – mit nur 16 Jahren, zehn Monaten und zwei Tagen. Seither wird über den in München geborenen Sohn kosovarischer Eltern auch verstärkt im Kosovo berichtet. Osmani soll künftig in der Regionalliga-Mannschaft der Bayern unter Neu-Trainer Dante, perspektivisch aber auch bei den Profis zum Einsatz kommen. Der Youngster war 2017 vom TSV Milbertshofen in den Bayern-Nachwuchs gekommen.

+++ 20. Juli, 17:38 Uhr: Konrad Laimer verlängert beim FC Bayern +++ Der FC Bayern hat den Vertrag von Konrad Laimer bis 30. Juni 2029 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister auf seinen Kanälen bekannt. "Wir freuen uns, dass Konny weiter seinen Weg beim FC Bayern geht. Verlässlichkeit auf Top-Niveau hat seinen Namen, und mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter ist er ein wichtiger Teil des Teams. Er ist ein Spieler, der andere mitreißt und motiviert, und das jeden einzelnen Tag", erklärte Sportvorstand Max Eberl. Laimer legt den Fokus bereits auf die kommende Saison: "Für mich ist etwas sehr Besonderes, im Trikot des FC Bayern aufzulaufen. Ich habe schon oft betont, wie happy ich in München bin und dass es riesig Spaß macht, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen. "Das habe ich von Tag eins an hier gespürt. Ich kann dem Team auf vielen Positionen helfen und möchte weiter jede einzelne Sekunde alles für den FC Bayern geben. Mit dieser Mannschaft ist immer alles drin und ich freue mich schon jetzt, wenn die Saison wieder losgeht." Der österreichische Nationalspieler spielt seit der Saison 2023/24 für die Münchner. Er kommt bisher auf 136 Einsätze und erzielte dabei sieben Tore sowie 19 Vorlagen.

+++ 18. Juli, 13:38 Uhr: Transfer von Bayern-Flop Palhinha steht wohl kurz bevor +++ Lange wollte der FC Bayern ihn schon loswerden, jetzt wird es wohl endlich klappen: Der Portugiese Palhinha, der nie wirklich in München angekommen ist, steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Aston Villa in die Premier League. Wie die portugiesische Sportzeitung "A Bola" berichtet, wird der 31-Jährige spätestens Anfang der kommenden Woche nach England reisen, um den Transfer abzuschließen. Palhinha soll bei Villa den Belgier Amadou Onana im zentralen Mittelfeld ersetzen, der sich bei der WM einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Allerdings ist wohl immer noch nicht klar, ob er verkauft oder wieder nur ausgeliehen wird. Die Bayern würden laut des Berichts einen festen Verkauf bevorzugen, sollen aber auch einer Leihe mit Kaufoption nicht komplett abgeneigt sein. Jedoch nur unter der Bedingung, dass der Premier-League-Klub das komplette Gehalt Palhinhas übernimmt.

+++ 17. Juli, 09:51 Uhr: Bayern will Ndiaye wohl fest verpflichten - keine weiteren Mittelfeld-Neuzugänge? +++ Der FC Bayern will offenbar Mittelfeld-Juwel Bara Sapoko Ndiaye fest verpflichten. Das berichtet "Sky". Der 18-Jährige war in der vergangenen Rückrunde von den Gambinos Stars aus Gambia ausgeliehen und kam unter Trainer Vincent Kompany immerhin zu vier Einsätzen in der Bundesliga. Dabei zeigte Ndiaye gute Ansätze, Kompany gilt als großer Fan des zentralen Mittelfeldspielers. Bei der WM in Nordamerika gehörte er zum Aufgebot des Senegals und kam im Sechzehntelfinale gegen Belgien zum Einsatz. Für eine feste Verpflichtung müssen sich die Bayern aber auch noch mit Partnerklub Los Angeles FC einigen. Wie es in dem Bericht weiter heißt, wären mit einem festen Transfer von Ndiaye die Planungen für das zentrale Mittelfeld abgeschlossen. Ndiaye wäre damit der Ersatz für den abgewanderten Leon Goretzka, weitere Neuzugänge auf dieser Position seien demnach nicht vorgesehen. So bilden Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und eben Ndiaye das präferierte Stamm-Quartett für die Mittelfeld-Zentrale, als Notfall-Optionen stünden die beiden primär für die Außenverteidigerpositionen eingeplanten Konrad Laimer und Nathaniel Brown parat. Auch Jamal Musiala und Lennart Karl könnten dort aushelfen.

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+++ 16. Juli, 15:05 Uhr: Talent verlässt den FC Bayern +++ Der kroatische Mittelfeldspieler Lovro Zvonarek verlässt den FC Bayern und wechselt in die erste portugiesische Liga. Das gab der deutsche Rekordmeister bekannt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt an den Grasshopper Club Zürich und zuvor an Sturm Graz ausgeliehen. 2023/24 kam er auf insgesamt fünf Einsätze für die Profimannschaft der Münchner, dabei erzielte er ein Tor. "Lovro hat in den vergangenen beiden Jahren bei Sturm Graz und bei Grasshopper Club Zürich wertvolle Erfahrungen im Profifußball gesammelt und speziell in Zürich viel Spielpraxis bekommen", wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, in der Pressemitteilung des FC Bayern zitiert. Und weiter: "Nun hat er die Chance erhalten, in der ersten Liga Portugals den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Wir wünschen ihm in Amadora fußballerisch und persönlich alles Gute."

+++ 15. Juli, 19:53 Uhr: Davies-Interessenten wohl schon an Säbener Straße +++ Verabschiedet sich Alphonso Davies nach siebeneinhalb Jahren vom FC Bayern München? Nach Informationen der "Sport Bild" sollen Vertreter von saudi-arabischen Klubs bereits an der Säbener Straße vorstellig geworden sein. Zwar hätten diese die Konditionen für einen Wechsel ausloten wollen, konkret sei ein Deal aber bislang nicht. Der Vertrag des Kanadiers läuft noch bis 2030, allerdings seien die Bayern grundsätzlich gesprächsbereit. Denn Davies soll dank seiner jüngsten Unterschrift 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Hinzu kommt, dass mit Nathaniel Brown ein weiterer Konkurrent für die linke Abwehrseite verpflichtet wurde. Bei Trainer Vincent Kompany habe sich zuletzt der Eindruck verfestigt, dass die Münchner Abwehr auch ohne Davies funktioniere. Denn dieser fiel in der vergangenen Saison wegen Verletzungen immer wieder aus, kam wettbewerbsübergreifend nur auf 23 Pflichtspiele für die Bayern und stand dabei nur acht Mal in der Startelf. Wegen seiner Verletzungsanfälligkeit soll Davies zudem in Kompanys Gunst gesunken sein.

+++ 15. Juli, 16:59 Uhr: Bayern-Talent wechselt wohl fest zu Eintracht Frankfurt +++ Der Wechsel von Noël Aséko steht wohl unmittelbar vor dem Abschluss. Laut "Sky"-Informationen sollen sich Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München auf eine Ablöse in der Höhe von 12 Millionen geeinigt haben. Der Medizincheck des 20-Jährigen soll zudem zeitnah stattfinden. Asékos Vertrag bei den Hessen soll für die kommenden vier Jahre gültig sein und keine Rückkaufoption für die Bayern beinhalten. Der U21-Nationalspieler war seit Beginn 2025 an Hannover 96 ausgeliehen. In der vergangenen Zweitligasaison kam er in 33 Spielen auf drei Tore und sechs Vorlagen. Zuvor hatte er für die U19 und die zweite Mannschaft des FC Bayern München gespielt.

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