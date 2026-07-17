Bundesliga
Schalke 04 holt Robin Gosens zum "Herzensverein"
Veröffentlicht:von SID
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Eishockey-WM 2027: Eröffnungsspiel auf Schalke - DEB verkündet XXL-Event
Videoclip • 01:19 Min
Nationalspieler Robin Gosens erfüllt sich seinen Kindheitstraum und verlässt dafür die AC Florenz.
Nationalspieler Robin Gosens erfüllt sich seinen Kindheitstraum und spielt künftig für Königsblau: Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 bestätigte am Freitag die Verpflichtung des 32-Jährigen. Die Gelsenkirchener leihen den linken Außenbahnspieler zunächst für ein Jahr von der AC Florenz aus, beim Klassenerhalt greift eine Kaufpflicht für geschätzte 1,5 Millionen Euro.
"Jeder weiß, dass ich eine besondere Beziehung zu Schalke habe. Ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe", sagte Gosens: "Ich möchte mit Leistung vorangehen und Verantwortung übernehmen."
Gosens, der 24 Länderspiele bestritt und bei der EM 2021 seine größten Auftritte in der DFB-Elf hatte, soll auf Schalke die Position des Linksverteidigers übernehmen. Der Aufsteiger erhofft sich von ihm vor allem einen Führungsspieler mit Mentalität und Erfahrung. Gosens, der seit 2017 für Atalanta Bergamo und Inter Mailand sowie Florenz in Italien - mit einem Intermezzo bei Union Berlin 2023/24 - spielte, macht finanzielle Abstriche, steigt auf Schalke dennoch zum Großverdiener auf.
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Gosens reist schon mit ins Schalker Trainingslager
Gosens war am Donnerstagvormittag in Gelsenkirchen eingetroffen und absolvierte den Medizincheck. Er wird am Wochenende mit ins Trainingslager in Österreich reisen.
Der 32-Jährige, letztmals im Juni 2025 für die Nationalmannschaft im Einsatz, stammt aus Emmerich am Niederrhein.
Dass Schalke 04 sein Herzensverein ist, bekannte er mehrfach, unter anderem in einem "Sky"-Interview im Jahr 2022. "Vielleicht haben sie sich in vier Jahren gefangen und spielen wieder eine Rolle in der Bundesliga, was ich mir von ganzem Herzen wünschen würde. Und vielleicht ist es dann ja tatsächlich der perfekte Moment, um meine Karriere dort zu beenden", sagte Gosens damals.
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