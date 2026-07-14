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Luka Vuskovic bleibt in der Premier League: Wechsel von Ex-HSV-Profi perfekt
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:06 Min
Luka Vuskovic hat sich entschieden: Das Top-Talent, das in der vergangenen Saison an den HSV ausgeliehen war, bleibt in der Premier League und wechselt zu Brighton.
Für Luka Vuskovic hat sich seine starke Saison als Leihspieler beim Hamburger SV ausgezahlt. Der kroatische Fußball-Nationalspieler wechselt innerhalb der Premier League von seinem bisherigen Stammverein Tottenham Hotspur zu Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion. Das gaben beide Klubs am Dienstag bekannt.
Bei den Seagulls unterschreibt der 19-Jährige einen Fünfjahresvertrag. Medienberichten zufolge wechselt der Innenverteidiger für rund 54 Millionen Euro und ist somit der teuerste Zugang in der Geschichte des Klubs von Teammanager Fabian Hürzeler.
Das Talent war in der abgelaufenen Saison von Tottenham an den HSV ausgeliehen und trug maßgebliche zum Klassenerhalt der Hanseaten bei. In 28 Bundesliga-Partien kam der Abwehrchef für den Bundesliga-Rückkehrer auf beachtliche sechs Treffer.
Brighton-Trainer Hürzeler überzeugt von Vuskovic
"Luka hat einen fantastischen Karrierestart hingelegt, den wir aufmerksam verfolgt haben", sagte Hürzeler in einer Vereinsmitteilung. Der deutsche Coach gab sich sicher, dass Vuskovic den Wechsel "mit Bravour meistern wird".
Für die kroatische Nationalmannschaft lief Vuskovic bereits sechsmal auf und gehörte zum WM-Aufgebot, er kam allerdings nur im ersten Gruppenspiel gegen England (2:4) zum Einsatz.
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