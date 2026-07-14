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Bundesliga

FC Schalke 04: Königsblau plant wohl Kracher mit Real Madrid

Veröffentlicht:

von Justin Kraft

ran Fußball

WM 2026: Mats Hummels rechnet mit „So-lala-Finalist“

Videoclip • 01:06 Min

Der FC Schalke 04 plant wohl ein Kracher-Testspiel gegen Real Madrid.

Kaum ist der FC Schalke 04 zurück in der Bundesliga, bietet er seinen Fans wohl gleich das erste Spektakel! Wie die "Bild" erfahren haben will, soll es am 16. August zu einem Testspiel mit Real Madrid kommen.

Demnach wären letzte Details noch zu klären, doch die Planungen würden schon seit vielen Wochen laufen. Es gebe sogar eine große Chance, dass auch die Superstars Jude Bellingham, Kylian Mbappe und Vinicius Junior mit dabei sind.

Denn es wäre die Generalprobe vor dem 1. Spieltag beider Teams. Schalke trifft zwei Wochen später auf den FC Augsburg, Madrid müsste eigentlich schon am Wochenende des geplanten Testspiels ran, bekommt aber noch eine Woche mehr Zeit.

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Schalke bekommt Rabatt für Real-Einladung

Die spanische Liga hat die Verschiebung genehmigt, weil Real Madrid viele Spieler bei der WM gestellt hat. Für Königsblau könnte das Duell mit den Königlichen eine gute Generalprobe für das erste Heimspiel in der Bundesliga sein. Dann ist der FC Bayern zu Gast.

Ein weiterer interessanter Aspekt des Berichts: Jose Mourinho soll wohl heiß darauf sein, auf Schalke zu spielen. Deshalb gibt es offenbar einen Discount für S04, die weniger zahlen müssen als andere Klubs. Trotzdem werde eine Millionen-Gebühr fällig, heißt es.

Bedeutet auch: Die Fans müssen mit höheren Ticketpreisen rechnen.

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