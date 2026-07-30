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BFC Dynamo vs. Chemie Leipzig im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream - alle Infos zum Regionalliga-Match

Aktualisiert:

von ran.de

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WM-Plan der FIFA: UEFA droht mit Boykott

Videoclip • 36 Sek • Ab 12

Die Regionalliga Nord geht in eine neue Runde. Am zweiten Spieltag treffen der Berliner FC Dynamo und Chemie Leipzig aufeinander. ran gibt alle Infos zur Übertragung im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream.

Die Regionalliga Nordost hat sich bereits aus der Sommerpause zurückgemeldet. Am 1. August kommt es im Rahmen des zweiten Spieltags zum Duell zwischen dem Berliner FC Dynamo und Chemie Leipzig.

Beide Teams haben am vergangenen Wochenende einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Berliner unterlagen in Essen mit 1:4, während Leipzig zu Hause gegen den SV Babelsberg mit 0:2 den Kürzeren zog. Nun geht es für beide Teams darum, das kleine Negativ-Erlebnis zum Start wieder aus den Köpfen zu bekommen.

ran liefert die wichtigsten Infos zum Regionalliga-Duell und die Übertragung.

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BFC Dynamo vs. Chemie Leipzig: Die wichtigsten Informationen

  • Begegnung: BFC Dynamo vs. Chemie Leipzig

  • Wettbewerb: Regionalliga Nordost (2. Spieltag)

  • Anpfiff: Samstag, 1. August, 16 Uhr

  • Spielort: Stadion im Sportforum Hohenschönhausen (Berlin)

  • Trainer: Sven Korner (BFC Dynamo), Alexander Schmidt (Chemie Leipzig)

Regionalliga Nordost: Wo läuft die Partie zwischen BFC Dynamo und Chemie Leipzig im Free-TV?

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) überträgt die Partie zwischen dem Berliner FC Dynamo und Chemie Leipzig live im Free-TV.

Die aktuellsten Fußball-Videos

Regionalliga Nordost: Wo gibt es einen Livestream zu BFC Dynamo vs. Chemie Leipzig?

Das Regionalliga-Spiel wird in den Mediatheken des MDR der ARD gestreamt. Die Streams lassen sich kostenfrei auf Joyn aufrufen.

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Regionalliga Nordost: Wo finde ich einen Liveticker zu BFC Dynamo vs. Chemie Leipzig?

Einen Liveticker gibt es wie gewohnt unter ran.joyn.de.

Chemie Leipzig gastiert in Berlin: Alle Infos zur Übertragung im Überblick

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