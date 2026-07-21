Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Sportjournalist in Italien erschossen und verbrannt

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

WM2026: Thomas Müller will Trump keine WM-Bühne bieten

Videoclip • 28 Sek

In Süditalien ist ein Sportjournalist tot aufgefunden worden - erschossen und anschließend in Brand gesetzt. Die Ermittler gehen von einem Mord aus, das Motiv ist bislang unklar.

Der italienische Sportjournalist Luca Esposito ist tot. Der 53-Jährige, mit bürgerlichem Namen Luigi Esposito, wurde am Sonntag verkohlt auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück in der Ortschaft Bivio Cioffi bei Eboli in der Provinz Salerno entdeckt. Feuerwehrleute stießen bei Löscharbeiten eines Vegetationsbrandes auf die Leiche.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Salerno wurde Esposito zunächst erschossen, bevor sein Körper in Brand gesteckt wurde. Ermittler der Carabinieri sicherten am Tatort Patronenhülsen. Identifiziert wurde der Journalist über sein Fahrzeug, das in der Nähe des Fundorts zurückgelassen worden war.

Esposito war in der Sportmedienlandschaft Kampaniens eine feste Größe. Er war Chefredakteur des Fußball-Portals "tuttosalernitana.com", das sich schwerpunktmäßig mit dem Verein Salernitana beschäftigt, schrieb zudem für die Tageszeitung "La Citta di Salerno" und trat regelmäßig als Experte beim Regionalsender "Otto Channel" auf. Auch für das Serie-C-Portal "tuttoc.com" war er als Kommentator tätig.

Der Vorsitzende des Journalistenverbands von Kampanien, Ottavio Lucarelli, sprach von einem "Vorfall von beispielloser Schwere".

Kommende Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Heute, 12:45 Uhr • Radsport

    Tour de France im Livestream: 16. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    300 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 12:45 Uhr • Radsport

    Tour de France im Livestream: 16. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    300 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 18:15 Uhr • Fussball

    Toto-Pokal, 1. Runde live: Eintracht Berglern - TSV 1860 München

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 18:15 Uhr • Fussball

    Toto-Pokal, 1. Runde live: Eintracht Berglern - TSV 1860 München

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE

    WWE RAW im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE

    WWE RAW im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 23.07. 13:00 • Mehr Sport

    Die Finals 2026 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    360 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 23.07. 13:00 • Mehr Sport

    Die Finals 2026 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    360 Min

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport

    DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    65 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport

    DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    65 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 24.07. 12:00 • Mehr Sport

    Die Finals 2026 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    480 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 24.07. 12:00 • Mehr Sport

    Die Finals 2026 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    480 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport

    DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport

    DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport

    DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    35 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport

    DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    35 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 25.07. 10:15 • Mehr Sport

    Die Finals 2026 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    600 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 25.07. 10:15 • Mehr Sport

    Die Finals 2026 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    600 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Journalisten-Mord: Motiv unklar

Über das Motiv des Mordes gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse. Kollegen betonten, dass Esposito sich journalistisch ausschließlich mit Sportthemen befasste und keine Berichterstattung zu Kriminalität oder Justiz betrieb.

Die Ermittler prüfen nun sowohl das berufliche als auch das private Umfeld des Journalisten. Für Verwirrung sorgte zunächst eine kursierende Information, wonach Esposito bei der Umweltbehörde "Arpac" in Avellino beschäftigt gewesen sei - die Behörde dementierte dies inzwischen offiziell.

Die internationalen und europäischen Journalistenverbände (IFJ/EFJ) sowie der italienische Presseverband FNSI riefen die Behörden zu einer zügigen und lückenlosen Aufklärung auf. Laut Angaben des Verbandes der italienischen Sportjournalisten (USSI) hat der Mord nichts mit Espositos Arbeit als Sportjournalist zu tun.

Mehr Fußball-News