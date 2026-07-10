U19-EM-Finale heute live: Die DFB-Teams gegen Spanien im Livestream und Free-TV

Deutschland steht mit beiden U19-Teams im Finale der EM. In beiden Partien geht es gegen die spanischen Nachwuchstalente. ran zeigt, wie ihr die Finals gratis und live verfolgen könnt.

Auch wenn die Herrenmannschaft des DFB einmal mehr bei einem großen Turnier enttäuscht hat, gibt es in den Jugendmannschaften achtliche Erfolge zu feiern. So stehen beide U19-Mannschaften im Finale der EM.

Die DFB-Juniorinnen haben sich beim Turnier in Bosnien-Herzegowina in Gruppe A gegen Schweden, Polen und die Gastgeberinnen mit sieben Punkten durchgesetzt.

Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft von Melanie Behringer mit 1:0 gegen Österreich durch. Im Finale treffen sie heute auf Spanien, die sich ebenfalls als Gruppenerste in der Gruppe B durchsetzen konnten.

Die DFB-Jungs spielen ihr Turnier zeitgleich in Wales aus. Auch sie treffen im Finale am Samstag auf Spanien. Zuvor beendete man die Gruppenphase hinter den Spaniern. Das Gruppenspiel verlor man deutlich mit 0:4.

ran zeigt euch, wie ihr beide Finals live verfolgen könnt.