U19-Turniere
U19-EM-Finale heute live: Die DFB-Teams gegen Spanien im Livestream und Free-TV
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
U19-EM-Highlights: Deutschland kann's noch! DFB zieht ins Finale ein
Videoclip • 04:41 Min
Deutschland steht mit beiden U19-Teams im Finale der EM. In beiden Partien geht es gegen die spanischen Nachwuchstalente. ran zeigt, wie ihr die Finals gratis und live verfolgen könnt.
Auch wenn die Herrenmannschaft des DFB einmal mehr bei einem großen Turnier enttäuscht hat, gibt es in den Jugendmannschaften achtliche Erfolge zu feiern. So stehen beide U19-Mannschaften im Finale der EM.
Die DFB-Juniorinnen haben sich beim Turnier in Bosnien-Herzegowina in Gruppe A gegen Schweden, Polen und die Gastgeberinnen mit sieben Punkten durchgesetzt.
Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft von Melanie Behringer mit 1:0 gegen Österreich durch. Im Finale treffen sie heute auf Spanien, die sich ebenfalls als Gruppenerste in der Gruppe B durchsetzen konnten.
Die DFB-Jungs spielen ihr Turnier zeitgleich in Wales aus. Auch sie treffen im Finale am Samstag auf Spanien. Zuvor beendete man die Gruppenphase hinter den Spaniern. Das Gruppenspiel verlor man deutlich mit 0:4.
ran zeigt euch, wie ihr beide Finals live verfolgen könnt.
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U19-EM-Finale: Deutschland gegen Spanien heute live im TV, Stream und Ticker - Wann finden die Finals statt?
Die Damen spielen am Freitag, den 10.07.2026, um 18 Uhr ihr Finale gegen Spanien.
Die Jungs sind einen Tag später am Samstag, den 11.07.2026, gefragt. Anpfiff in Wrexham ist um 20 Uhr.
Fußball-Länderspiel heute live: Läuft das U19-EM-Finale zwischen Spanien und Deutschland im Free-TV?
Ja, das Spiel der Damen wird live und kostenlos von RTL NITRO übertragen. Die Sendung beginnt um 17:30 Uhr, ehe um 18:00 Uhr der Ball rollen wird.
Auch das Spiel der Herren läuft live im TV bei RTL. Die Sendung beginnt um 19:30 Uhr, ehe um 20:00 Uhr angepfiffen wird.
Deutschland gegen Spanien im Finale heute live: Wo kann ich das Match heute im Livestream sehen?
Beide DFB-Länderspiele laufen im Livestream auf RTL+. Allerdings ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Übersicht zum EM-Finale der U19-Damen: Deutschland gegen Spanien
Spiel: Deutschland - Spanien
Datum und Uhrzeit: 10. Juli 2026; 18:00 Uhr
Trainer: Melanie Behringer (Deutschland), David Aznar (Spanien)
Free-TV: RTL NITRO
Livestream: RTL+
Liveticker: ran.joyn.de
Austragungsort: Stadion Grbavica (Sarajevo)
Übersicht zum EM-Finale der U19-Herren: Spanien gegen Deutschland
Spiel: Spanien vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit: 11. Juli 2026; 20:00 Uhr
Trainer: Paco Gallardo (Spanien), Christian Wörns (Deutschland)
Free-TV: RTL
Livestream: RTL+
Liveticker: ran.joyn.de
Austragungsort: The Racecourse (Wrexham)
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