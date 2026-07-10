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Jürgen Klopp: DFB-Spitze unterwegs zum Wunsch-Bundestrainer - geht es ganz schnell?
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: DFB-Nachhilfe! Müller erklärt Klopp den Bundestrainer-Job
Videoclip • 04:08 Min
Geht jetzt alles ganz schnell? Der DFB- und der Bundesliga-Boss sind in die USA unterwegs, um mit Jürgen Klopp zu verhandeln.
"Superman" Jürgen Klopp empfängt die Bittsteller aus "good old Germany" in bester Laune. Der Bundestrainer in spe herzt Kylian Mbappé, er kumpelt als "deutsche Maschine" mit Zlatan Ibrahimovic und genießt sein "Büro mit Aussicht" im WM-Stadion von Foxborough. Doch während sich der Traumkandidat in freudiger Erwartung der DFB-Spitze lässig-jovial durchs Turnier plaudert, mehren sich in der Heimat plötzlich die Zweifel.
Ist es wirklich so klug, dass sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf und sein Vize Hans-Joachim Watzke dem 59-Jährigen schon lange vor ihrer Ankunft am Freitagnachmittag in New York mit Haut und Haaren verschrieben haben? Ist Klopp tatsächlich der Heilsbringer, den viele hoffend in ihm sehen? Und würde ein Bundestrainer mit Bullen-Logo auf der Kappe nicht das hohe Amt, nun ja, besudeln?
"Hat der DFB Alternativen?", fragte Bastian Schweinsteiger in seiner Funktion als Experte der ARD, die am Donnerstagabend einen satirisch-spöttischen Beitrag zur Personalie Klopp sendete. Da flog "Super-Jürgen" im blauen Helden-Kostüm mit rotem Umhang und erhobenen Fäusten einer goldenen Zukunft entgegen - als "Retter, der alles kann".
Für die "super Lösung", die "super teuer" werde ("super egal!"), mache sich der große DFB "ziemlich klein", hieß es da spitz, die omnipräsente Werbefigur Klopp ("super Altersversorgung!") wurde regelrecht veräppelt.
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Lahm äußert Zweifel an Klopp
Schweinsteiger bemängelte, ihm fehle bei der Suche nach dem Nachfolger von Julian Nagelsmann "ein bisschen die Souveränität" beim Verband. Brauche Klopp nicht auch "einen Gegenpol"? Jemanden wie, räusper, Lothar Matthäus oder Matthias Sammer, die Schweinsteiger da "ganz weit vorne" sieht?
Klopp alleine jedenfalls könne "kein Hexenwerk" vollbringen und den am Boden liegenden viermaligen Weltmeister per Zauberspruch aufrichten.
Das hat Klopp allerdings auch nie behauptet, im Gegenteil. Und der DFB fahndet ja nach einem weiteren Mann neben ihm zu Sportchef Rudi Völler, den Schweinsteiger selbst vor wenigen Tagen noch in einem "Dreamteam" mit Klopp sah. Dieser dritte Mann soll Per Mertesacker sein - und nicht Schweinsteiger, der seine Bereitschaft zu helfen vergeblich formuliert hatte.
Philipp Lahm, mit Schweinsteiger 2014 als Kapitän Weltmeister, steht für den Neuaufbau nicht zur Verfügung. Er hat aber Zweifel, dass dieser mit Klopp gelingen kann. "Ob er die Ideallösung ist, wird man sehen", schrieb er in seiner "kicker"-Kolumne scharf und betonte: "Viel wichtiger wäre mir vorab eine Analyse zu den Fragen: An was scheitern wir seit vielen Turnieren schon? Woran hakt es?"
"Unsere Kurve" spricht Warnung aus
Bei Klopp hakt es aus Sicht der organisierten Fans auch an dessen Nähe zu Red Bull. Dass der DFB den "Head of Global Soccer" offenbar kostenfrei ablösen könnte, Klopp dann aber Brause-Botschafter bliebe, schmeckt vielen gar nicht.
Dieser Deal wäre "ein weiterer Kniefall vor dem Kapital", sagte Sprecher Thomas Kessen vom Bündnis "Unsere Kurve" dem "SID". Der DFB würde für den Bundestrainer Klopp "mit viel Geld und Integrität" bezahlen. Bevor Klopp "als vermeintlicher Heilsbringer aufs Podest" gehoben werde, möge man sich doch bitte daran erinnern, wie viel Kredit er mit seiner Unterschrift bei RB verspielt habe.
Klopp präsentierte sich von all dem unbeeindruckt. In Foxborough schickte er Kusshändchen auf die Tribüne zur Familie Mbappé, erzählte lachend die Anekdote, auf welch kuriose Art er den Wunderstürmer einst im Privatjet umgarnte und badete im Lob von Ibrahimovic: "Er ist der Beste." Das sieht auch die DFB-Spitze so.
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