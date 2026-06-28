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U19-EM: Deutsche Junioren starten mit Sieg gegen Dänemark

Veröffentlicht:

von SID

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WM 2026: Ittrich genervt! Diese Regeln funktionieren nicht

Videoclip • 01:42 Min

Die deutschen U19-Fußballer haben sich nach starkem Start zu einem knappen Auftaktsieg bei der Europameisterschaft in Wales gezittert. Das Team von Trainer Christian Wörns besiegte in seinem ersten Vorrundenspiel in der Gruppe A Dänemark mit 4:3 (3:1).

Guter Start in die U19-Europameisterschaft für die DFB-Junioren. Gegen Dänemark feierte die Mannschaft einen 4:3-Sieg, musste nach beruhigender Führung letztlich aber den Sieg über die Zeit bringen.

Der Bochumer Francis Onyeka (5.), dessen dänischer Vereinskollege Gustav Schjött mit einem Eigentor (15.) und der Hamburger Otto Stange (32.) sorgten für eine beruhigende 3:0-Führung, ehe Olti Hyseni den Stuttgarter Florian Hellstern im deutschen Tor per Foulelfmeter überwand (39.). Er war selbst vom DFB-Keeper von den Beinen geholt worden.

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DFB-Team: Gastgeber Wales als nächster Gegner

Nach dem Anschlusstreffer von William Martin (51.) stellte Stange per Foulelfmeter (61.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her, der Leverkusener Montrell Culbreath war gefoult worden. Alfred Göthler verkürzte (72.).

Weitere Gegner sind am Mittwoch Gastgeber Wales, der zum Auftakt 0:7 gegen Spanien verloren hatte, und am kommenden Samstag der Rekordeuropameister. Die deutsche Auswahl gewann zuletzt 2014 den EM-Titel.

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