Fußball
U19-EM: Deutsche Junioren starten mit Sieg gegen Dänemark
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Ittrich genervt! Diese Regeln funktionieren nicht
Videoclip • 01:42 Min
Die deutschen U19-Fußballer haben sich nach starkem Start zu einem knappen Auftaktsieg bei der Europameisterschaft in Wales gezittert. Das Team von Trainer Christian Wörns besiegte in seinem ersten Vorrundenspiel in der Gruppe A Dänemark mit 4:3 (3:1).
Guter Start in die U19-Europameisterschaft für die DFB-Junioren. Gegen Dänemark feierte die Mannschaft einen 4:3-Sieg, musste nach beruhigender Führung letztlich aber den Sieg über die Zeit bringen.
Der Bochumer Francis Onyeka (5.), dessen dänischer Vereinskollege Gustav Schjött mit einem Eigentor (15.) und der Hamburger Otto Stange (32.) sorgten für eine beruhigende 3:0-Führung, ehe Olti Hyseni den Stuttgarter Florian Hellstern im deutschen Tor per Foulelfmeter überwand (39.). Er war selbst vom DFB-Keeper von den Beinen geholt worden.
Kommende Fußball-Streams bei Joyn
- Bald verfügbar
Montag, 29.06. 19:00 • Fussball
WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream
180 MinBald verfügbar
Montag, 29.06. 19:00 • Fussball
WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream
180 Min
- Bald verfügbar
Montag, 29.06. 22:30 • Fussball
WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream
180 MinBald verfügbar
Montag, 29.06. 22:30 • Fussball
WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream
180 Min
DFB-Team: Gastgeber Wales als nächster Gegner
Nach dem Anschlusstreffer von William Martin (51.) stellte Stange per Foulelfmeter (61.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her, der Leverkusener Montrell Culbreath war gefoult worden. Alfred Göthler verkürzte (72.).
Weitere Gegner sind am Mittwoch Gastgeber Wales, der zum Auftakt 0:7 gegen Spanien verloren hatte, und am kommenden Samstag der Rekordeuropameister. Die deutsche Auswahl gewann zuletzt 2014 den EM-Titel.
Mehr entdecken
WM
Deutschland vs. Paraguay: Kehrt Brown in die Startelf zurück?
Fußball
Felix Nmecha: Was hinter seinem Glauben steckt
WM
Nathaniel Brown: Darum ist er so wichtig für Nagelsmann und so interessant für Bayern
WM
WM 2026: Niederlande vs. Marokko im TV, Livestream und Ticker
WM
WM 2026: Brasilien vs. Japan heute live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
WM
WM 2026: Deutschland vs. Paraguay heute live im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker