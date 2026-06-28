U19-EM: Deutsche Junioren starten mit Sieg gegen Dänemark

ran Fußball WM 2026: Ittrich genervt! Diese Regeln funktionieren nicht Videoclip • 01:42 Min Link kopieren Teilen

Die deutschen U19-Fußballer haben sich nach starkem Start zu einem knappen Auftaktsieg bei der Europameisterschaft in Wales gezittert. Das Team von Trainer Christian Wörns besiegte in seinem ersten Vorrundenspiel in der Gruppe A Dänemark mit 4:3 (3:1).

Guter Start in die U19-Europameisterschaft für die DFB-Junioren. Gegen Dänemark feierte die Mannschaft einen 4:3-Sieg, musste nach beruhigender Führung letztlich aber den Sieg über die Zeit bringen. Der Bochumer Francis Onyeka (5.), dessen dänischer Vereinskollege Gustav Schjött mit einem Eigentor (15.) und der Hamburger Otto Stange (32.) sorgten für eine beruhigende 3:0-Führung, ehe Olti Hyseni den Stuttgarter Florian Hellstern im deutschen Tor per Foulelfmeter überwand (39.). Er war selbst vom DFB-Keeper von den Beinen geholt worden.

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