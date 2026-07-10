U19-EM-Finale live: Deutschland gegen Spanien im Livestream und im Free-TV

Deutschland steht mit der U19 im Finale der Europameisterschaft. ran zeigt, wie ihr das Finale gratis und live verfolgen könnt.

Auch wenn die Herrenmannschaft des DFB einmal mehr bei einem großen Turnier enttäuscht hat, gibt es in den Jugendmannschaften achtliche Erfolge zu feiern. So stehen beide U19-Mannschaften im Finale der EM.

Die DFB-Juniorinnen haben sich beim Turnier in Bosnien-Herzegowina in Gruppe A gegen Schweden, Polen und die Gastgeberinnen mit sieben Punkten durchgesetzt.

Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft von Melanie Behringer mit 1:0 gegen Österreich durch. Im Finale trafen sie auf Spanien, die sich ebenfalls als Gruppenerste in der Gruppe B durchsetzen konnten.

Der Traum von Europas Krone platzte für die DFB-Juniorinnen jäh. Bei der U19-EM in Bosnien und Herzegowina unterlag Deutschland im Finale dem Seriensieger Spanien 0:1 (0:0) und verpasste den ersten EM-Titel seit 15 Jahren, nachdem auch die Endspiele 2023 und 2019 verloren gegangen waren. Stattdessen hält die spanische Dominanz an, für die Furia Roja ist es die fünfte gewonnene Europameisterschaft in Serie.

Das Team von Nationaltrainerin Melanie Behringer hatte Spanien zu wenig entgegenzusetzen. Irune erzielte nach einer Ecke den Siegtreffer (61.). Der siebte Titel nach den Erfolgen 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 und 2011 muss somit warten. Schon 2023 hatte Deutschland im Endspiel gegen Spanien verloren, damals 2:3 nach Elfmeterschießen. 2019 unterlag das deutsche Team Frankreich (1:2).

Unter den Augen des DFB-Geschäftsführers Andreas Rettig sowie Sportdirektorin Nia Künzer zeigte Deutschland einen ansehnlichen Start. Nach ersten Chancen übernahm jedoch Spanien die Spielkontrolle, drängte den DFB-Nachwuchs vor das eigene Tor und hatte nur bei der Chancenverwertung Luft nach oben. Nach dem Seitenwechsel half eine Ecke zur Führung. Deutschland bemühte sich um eine Reaktion - sie gelang nicht.

Die DFB-Jungs spielen ihr Turnier zeitgleich in Wales aus. Auch sie treffen im Finale am Samstag auf Spanien. Zuvor beendete man die Gruppenphase hinter den Spaniern. Das Gruppenspiel verlor man deutlich mit 0:4.

ran zeigt euch, wie ihr beide Finals live verfolgen könnt.