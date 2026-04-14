ran Fußball WM 2026 - DFB-Fans kritisieren Nagelsmann nach Kader-Aussagen Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Für die DFB-Frauen steht das nächste Spiel in der WM-Qualifikation an. ran erklärt, wie ihr die Partie gegen Österreich kostenlos verfolgen könnt.

Update, 20:10 Uhr: Deutschland feiert Kantersieg

Update, 19:07 Uhr: Deutschland führt zur Halbzeit - Gwinn verletzt Nicole Anyomi lässt die DFB-Frauen in der ersten Halbzeit gegen Österreich mit einem echten Stürmertor jubeln. Verletzungssorgen gibt es erneut um Kapitänin Giulia Gwinn. Sie musste nach einem Sturz auf die rechte Schulter verletzt ausgewechselt werden. WM-Quali heute ab 18 Uhr live im kostenlosen Joyn-Stream: DFB-Frauen vs. Österreich

- Anzeige -

- Anzeige -

Update, 17:05 Uhr: DFB-Aufstellung da Deutschland: Berger - Gwinn, Knaak, Minge, Gwinn, Kett - Senß, Dalmann, Nüsken, Brand, Anyomi, Endemann Österreich: El Sherif - Gutmann, Wenger, Kirchberger, Hanshaw - Puntigam, Schasching, Brunnthaler, D'Angelo - Campbell, Dunst

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

WM-Quali: So seht ihr die DFB-Frauen heute live Die DFB-Frauen sind erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. Gegen Slowenien gewann das Team von Bundestrainer Christian Wück mit 5:0. Und auch gegen Norwegen überzeugte das Team um Giulia Gwinn und Co. beim 4:0. Jetzt will das Team gegen Österreich den nächsten Schritt machen.

Deutschland vs. Österreich heute live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation der Frauen ? Spiel: Deutschland vs. Österreich

Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 3. Spieltag

Datum: 14. April 2026

Uhrzeit: 18:15 Uhr

Austragungsort: Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

- Anzeige -

- Anzeige -

Deutschland - Österreich heute live: Läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV? Ja, das ZDF überträgt ab 18 Uhr. Das Spiel zwischen Deutschland und Österreich wird also im Free-TV übertragen.

DFB-Frauen gegen Österreich: Gibt es heute einen kostenlosen Livestream? Ja! Das Spiel ist auch parallel kostenlos im ZDF-Livestream via Joyn und in der ZDF-Mediathek verfügbar.

WM-Qualifikation der Frauen heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel Deutschland vs. Österreich? Einen Liveticker zur Partie zwischen Deutschland und Österreich gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

WM-Qualifikation der Frauen heute live: Übersicht zum Spiel Deutschland vs. Österreich Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Österreich Paarung: Paarung: Deutschland vs. Österreich

Datum und Uhrzeit: 14. April 2026; 18:15 Uhr

Trainer: Christian Wück (Deutschland), Alexander Schriebl (Österreich)

Free-TV: ZDF

Livestream: ZDF-Mediathek, Joyn

Liveticker: ran.joyn.de

- Anzeige -