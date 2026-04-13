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WM-Qualifikation der Frauen: Wer zeigt Deutschland vs. Österreich live im Stream und im Ticker?
Aktualisiert:von ran.joyn.de
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WM 2026 - DFB-Fans kritisieren Nagelsmann nach Kader-Aussagen
Videoclip • 01:09 Min
Für die DFB-Frauen steht das nächste Spiel in der WM-Qualifikation an. ran erklärt, wie ihr die Partie gegen Österreich kostenlos verfolgen könnt.
Die DFB-Frauen sind erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. Gegen Slowenien gewann das Team von Bundestrainer Christian Wück mit 5:0.
Und auch gegen Norwegen überzeugte das Team um Giulia Gwinn und Co. beim 4:0. Jetzt will das Team gegen Österreich den nächsten Schritt machen.
Deutschland vs. Österreich live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation der Frauen ?
Spiel: Deutschland vs. Österreich
Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 3. Spieltag
Datum: 14. April 2026
Uhrzeit: 18:15 Uhr
Austragungsort: Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)
Deutschland - Österreich live: Läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen Deutschland und Österreich wird nicht im Free-TV übertragen.
DFB-Frauen gegen Österreich: Gibt es einen heute kostenlosen Livestream?
Ja! Das Spiel ist kostenlos im Livestream in der ZDF-Mediathek verfügbar.
WM-Qualifikation der Frauen live: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel Deutschland vs. Österreich?
Einen Liveticker zur Partie zwischen Deutschland und Österreich gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
WM-Qualifikation der Frauen live: Übersicht zum Spiel Deutschland vs. Österreich
Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Österreich
Paarung: Paarung: Deutschland vs. Österreich
Datum und Uhrzeit: 14. April 2026; 18:15 Uhr
Trainer: Christian Wück (Deutschland), Alexander Schriebl (Österreich)
Free-TV: -
Livestream: ZDF-Mediathek
Liveticker: ran.joyn.de