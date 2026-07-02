Italien: Star-Coach wird wohl neuer Nationaltrainer

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft hat nach der verpassten WM 2026 einen neuen Nationaltrainer.

Die Rückkehr von Antonio Conte als italienischer Fußball-Nationaltrainer ist offenbar nur noch Formsache. Der neue Verbandschef Giovanni Malagò hat sich laut Medienberichten mit dem 56-Jährigen auf einen Vierjahresvertrag geeinigt. Conte hatte seinen Vertrag bei Vizemeister SSC Neapel zuletzt aufgelöst, um die Leitung der "Azzurri" zu übernehmen.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport soll Conte in den vier Jahren insgesamt rund 16 Millionen Euro verdienen. Der ehemalige Nationalspieler hatte Italien bereits von 2014 bis 2016 betreut. Bei der EM 2016 in Frankreich hatte er das Team ins Viertelfinale geführt, das gegen Deutschland im Elfmeterschießen verloren ging.