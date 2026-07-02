ran Fußball WM 2026: "Lion Kane" rettet England - Netz im Wechselbad Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

England hat sich mit dem 2:1 Sieg gegen die DR Kongo ins WM-Achtelfinale gezittert. Nationaltrainer Thomas Tuchel steht nach dem enttäuschenden Match im Fokus der Kritik.

Wirklich große Unterschiede waren zwischen dem deutschen Auftritt gegen Paraguay und dem der englischen Nationalmannschaft gegen die DR Kongo nicht festzustellen. Nur verfügen die Engländer eben über Weltklasse-Stürmer Harry Kane, der den 0:1-Rückstand der "Three Lions" gegen den Underdog mit zwei Treffern spät noch drehen konnte. Kommentar: Der Ballon d'Or geht nur über Kane Trotz des knappen 2:1-Erfolgs und dem Einzug ins WM-Achtelfinale ist es auf der Insel unruhig. "Ich habe große Bedenken. Wir freuen uns alle, dass England weitergekommen ist, aber besonders, wenn England den Ball verliert, ist die Abwehr sehr anfällig", kritisierte Wayne Rooney in seiner Funktion als Experte bei der "BBC".

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Thomas Tuchel wird von englischen Medien scharf kritisiert Die englische Presse hatte es nach dem enttäuschenden Auftritt vor allem auf Nationaltrainer Thomas Tuchel abgesehen. "Thomas Tuchels katastrophale Entscheidung wäre beinahe bestraft worden - England entgeht nur knapp einer WM-Überraschung", schimpfte der "Daily Star". Die Mannschaft habe sich der englischen Zeitung zufolge in ein "langsam und schlampig spielendes Pub-Team" verwandelt. Dem "Guardian" zufolge war England "in diesem Spiel zeitweise wirklich am Ende".

WM 2026: Englische Presse moniert Fehlen von Palmer und Foden Bereits im Vorfeld der WM sorgten die Personalentscheidungen für eine Welle der Entrüstung. In der Defensive echauffierten sich viele über die Nichtberücksichtigung des wiedererstarkten Harry Maguire. Für noch mehr Wirbel sorgte der Tuchel-Verzicht auf die Offensiv-Stars Phil Foden und Cole Palmer. "Der eklatante Mangel an Kreativität auf der englischen Ersatzbank wurde deutlich, als ziellose Flanken in den Strafraum geschlagen wurden", monierte der "Daily Star" und nahm direkt auf Foden und Palmer Bezug. WM 2026: Kimmich ideenlos, Sane harmlos - die Noten und WM-Zeugnisse der DFB-Stars Für große Verwunderung sorgt zudem, dass Tuchel Arsenal-Star Bukayo Saka regelmäßig auf die Bank setzt. Der deutsche Coach bevorzugt auf dem rechten Flügel zumeist Noni Madueke, der weder in der abgelaufenen Saison beim FC Arsenal noch bei den bisherigen WM-Spielen übermäßig überzeugen konnte. Gemeinsam mit Djed Spence, der als Rechtsverteidiger auflief, erhielt Madueke in den englischen Medien die schlechtesten Bewertungen aller England-Stars. Doch nicht nur die rechte Seite der Engländer bereitet sorgen, auch in der Schaltzentrale sind die Wege oft zu weit. "Es gibt einfach keine Verbindungen und große Lücken in der Mitte des Spielfelds. Das bereitet mir große Sorgen", kritisierte Rooney die Tuchel-Taktik gegen den Underdog.

WM 2026: Kane wird als Retter gefeiert Nur ein Engländer konnte sich über reichlich warme Worte freuen. Die Rede ist natürlich von Bayern-Star Kane, der England mit seinem Doppelpack gerettet hat. "Von nun an werde ich ihn Sir Harry Kane nennen", kündigte Thierry Henry beim US-Sender "CBS" an. "Harry Kane rettet das glanzlose englische Team und hält den WM-Traum am Leben", schrieb der "Daily Mirror". Die Zeitung "Sun“ titulierte "Kate & the Great" in Anlehnung daran, dass Kanes Ehefrau wie Englands Herzogin Kate heißt. In der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 2 Uhr im LIVETICKER) könnte Kane alleine jedoch nicht ausreichen, um den sehr starken Gastgeber Mexiko im Achtelfinale aus dem Turnier zu befördern. "Ich bitte die Eltern – schreibt euren Kindern eine Entschuldigung und lasst sie Fußball schauen. Sie werden noch genug in die Schule gehen, aber WM ist nur alle vier Jahre. Wir haben ein großes Spiel in vier Tagen, da brauchen wir die Unterstützung von jedem, vor allem von den Kindern", hofft Tuchel auf den maximalen Support aus der Heimat. Auch interessant: Nagelsmann hat keine Zukunft mehr beim DFB - Jürgen Klopp klarer Nachfolge-Favorit

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