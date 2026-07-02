ran Fußball WM 2026: DFB muss sich "von Altlasten befreien" Videoclip • 01:51 Min Link kopieren Teilen

Erst Ismael Saibari, jetzt Nathaniel Brown: Während andere Klubs sich noch sortieren, setzt Branchenprimus FC Bayern das nächste Zeichen.

Nathaniel Brown kletterte vor der Klinik Barmherzige Brüder aus einem schwarzen SUV und machte sich bereit für den Medizincheck. Einen Tag nach der Verpflichtung von WM-Star Ismael Saibari ist beim FC Bayern der nächste 50-Millionen-Mann im Anflug - und die Liga blickt acht Wochen vor dem Saisonstart beeindruckt bis konsterniert nach München. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat keine Zukunft mehr beim DFB - Jürgen Klopp klarer Nachfolge-Favorit Am Donnerstag veröffentlichte die deutsche Eliteklasse ihren Spielplan - die Vorfreude auf die Aufeinandertreffen mit dem weiter hochgerüsteten Starensemble von Vincent Kompany dürfte angesichts der drohenden Dominanz allerdings längst nicht an allen Bundesliga-Standorten ungetrübt sein.

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FC Bayern: Saibari und Brown sollen Kader weiter aufwerten "Wir haben einen sehr guten Kader, das ist überhaupt keine Frage. Deswegen geht es, wenn, dann einfach um gezielte Verstärkungen, für die Offensive wie Defensive", hatte FCB-Präsident Herbert Hainer der Abendzeitung zu den Planungen der Münchner gesagt, die in der vergangenen Saison mit 122 Toren einen Rekord aufgestellt hatten. Saibari und Brown sollen die Qualität nun noch erhöhen. Saibari, der bei der WM für Marokko glänzt und trifft, hatte der Branchenprimus am Mittwoch als Zugang von der PSV Eindhoven für die Abteilung Attacke vorgestellt. Der Vollzug bei Eintracht Frankfurts Linksverteidiger Brown, den Fotos der Bild am Donnerstag in der bayrischen Landeshauptstadt zeigten, soll schnell folgen.

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