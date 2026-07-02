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WM 2026 - Matthäus fordert sofortigen Bundestrainer von Nagelsmann: "Charaktersache"
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: DFB muss sich "von Altlasten befreien"
Videoclip • 01:51 Min
Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fordert Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem WM-Debakel zum freiwilligen Rücktritt auf.
Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Julian Nagelsmann zum sofortigen Rücktritt aufgefordert und harsche Kritik am (Noch-)Bundestrainer geübt.
"Ich trete zurück. Das wäre Manns genug für mich zu sagen: Das war's", sagte Matthäus der "Bild". Er wisse nicht, "warum Julian Nagelsmann nicht den Charakter hat und einsieht, dass er mit dieser Mannschaft keine Zukunft hat."
Er würde sich, so Matthäus weiter, "schnellstmöglich nicht auf eine XXL-Abfindung konzentrieren, sondern versuchen, das alles aufzuarbeiten und in Zukunft besser zu machen. Charaktersache ist: Ich hab's nicht geschafft, der DFB hat mir vertraut, ich hab die Fans enttäuscht, ich hab die Spieler enttäuscht, ich trete zurück."
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Matthäus: Nagelsmann wurde zu früh Bundestrainer
Andere Trainer wie etwa der Niederländer Ronald Koeman hätten es "vorgemacht", sagte Matthäus, Weltmeisterkapitän von 1990. Aber Nagelsmann denke, "er hat vielleicht alles richtig gemacht". Der frühere Bayern-Coach sei "zu früh auf diese Position gekommen. Vielleicht kann er das in 10, 15 Jahren machen, wenn er mehr Erfahrungen gesammelt hat."
Nach einem Gipfel mit den Verbandsbossen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstag steht Nagelsmann anscheinend unmittelbar vor der Ablösung. Ihm wurde von den DFB-Bossen ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt, er habe Bedenkzeit erhalten, hieß es. Als klarer Favorit auf Nagelsmanns Nachfolge gilt Jürgen Klopp.
Auch interessant: Ex-DFB-Präsident: Jürgen Klopp sollte schon vor Jahren Bundestrainer werden
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