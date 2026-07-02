Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fordert Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem WM-Debakel zum freiwilligen Rücktritt auf.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Julian Nagelsmann zum sofortigen Rücktritt aufgefordert und harsche Kritik am (Noch-)Bundestrainer geübt.

"Ich trete zurück. Das wäre Manns genug für mich zu sagen: Das war's", sagte Matthäus der "Bild". Er wisse nicht, "warum Julian Nagelsmann nicht den Charakter hat und einsieht, dass er mit dieser Mannschaft keine Zukunft hat."

Er würde sich, so Matthäus weiter, "schnellstmöglich nicht auf eine XXL-Abfindung konzentrieren, sondern versuchen, das alles aufzuarbeiten und in Zukunft besser zu machen. Charaktersache ist: Ich hab's nicht geschafft, der DFB hat mir vertraut, ich hab die Fans enttäuscht, ich hab die Spieler enttäuscht, ich trete zurück."