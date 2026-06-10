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Fußball-WM

Argentinien gewinnt WM-Generalprobe - Messi trifft bei Comeback

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Kane und Co. mit wilder Pool-Challenge

Videoclip • 01:01 Min

Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft meistert ihre Generalprobe für die Weltmeisterschaft ohne Probleme.

Superstar Lionel Messi trifft, die WM kann kommen: Titelverteidiger Argentinien hat seine Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada souverän gemeistert.

Beim Comeback des zuletzt verletzten Kapitäns Messi bezwang Argentinien Island mit 3:0 (1:0). Der 38-Jährige verwandelte in Auburn/Alabama als Einwechselspieler einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0. Zuletzt hatte er wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren müssen.

Die Argentinier starten am 17. Juni (3.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien ins Turnier. Um Messis Form müssen sich die Südamerikaner augenscheinlich nicht sorgen: Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung (70.) traf er vom Elfmeterpunkt, nachdem Lautaro Martinez gefoult worden war.

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Argentinien gehört zu WM-Favoriten

Zudem waren vor 88.000 Zuschauern im College-Stadion der Auburn University Valentin Barco (8.) und Thiago Almada (86.) erfolgreich.

Bei der WM spielt Argentinien in der Gruppe J außerdem noch gegen Österreich und Jordanien. Messis Team gehört erneut zu den Titelfavoriten.

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