WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“

Für Weltmeister Argentinien steht das zweite Gruppenspiel bei der WM auf dem Programm. Vor dem Duell in der Gruppe J gegen Österreich stellen sich Millionen Fans die Frage: Spielt Lionel Messi von Beginn an?

Lionel Messi ist weiterhin das Gesicht der Nationalmannschaft Argentiniens. Für den 38 Jahre alten Superstar ist es die sechste und voraussichtlich letzte Weltmeisterschaft seiner geschichtsträchtigen Karriere. Heute steht das zweite Gruppenspiel gegen Österreich auf dem Programm.

Argentinien : E. Martinez - Montiel, Romero, Li. Martinez, Medina - de Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada, Messi - La. Martinez

Hier ist die taktische Ausrichtung, mit der beide Teams in das Duell gehen werden:

Lionel Messi gegen Österreich: Steht der Superstar in der Startelf?

Nachdem Messi die argentinische Nationalmannschaft im ersten Gruppenspiel mit einem Hattrick im Alleingang zum 3:0-Sieg gegen Algerien führte, darf der achtmalige Weltfußballer natürlich auch gegen Österreich von Beginn an ran.

Gegen die Mannschaft von Ralf Rangnick geht es um den Gruppensieg in Gruppe J. Die Österreicher haben ihr WM-Auftaktspiel nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 3:1 gegen Jordanien gewonnen.