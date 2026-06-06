ran Fußball DFB-Team - Fans komplett bedient: "Schlimmste, was passieren konnte" Videoclip • 02:16 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Sieg gegen die USA bei der WM-Generalprobe kündigt Bundestrainer Julian Nagelsmann das Comeback von Torhüter Manuel Neuer für das Auftaktspiel gegen Curacao an.

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