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DFB-Team: Für Leroy Sane ist alles angerichtet - jetzt muss er endlich liefern - ein Kommentar
Veröffentlicht:von Christoph Gailer
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Videoclip • 02:16 Min
Leroy Sane hat Deutschland zum Sieg bei der WM-Generalprobe gegen die USA geschossen, dennoch hat er noch viel Luft nach oben. Jetzt muss der Routinier nach dem Ausfall von Lennart Karl liefern. Ein Kommentar.
Von Christoph Gailer
"Er hat heute ein gutes Spiel gemacht und ein wichtiges Tor gemacht", lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei "RTL" seinen Matchwinner Leroy Sane nach dem 2:1 (1:1)-Sieg im abschließenden Testspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der WM-Endrunde gegen die USA.
Durch den schönen Flachschuss zur erneuten Führung in der 57. Minute lässt sich das vom Bundestrainer natürlich auch recht einfach sagen - auch, um den 30-Jährigen vielleicht etwas zu schützen.
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Denn bei genauerer Betrachtung kam vom Star von Galatasaray Istanbul abseits des zweifelsohne wichtigen und schönen Tores nicht sonderlich viel bei der WM-Generalprobe in Chicago.
Für Leroy Sane ist alles angerichtet
Mit seinen Dribblings blieb Sane sehr oft hängen, die Passqualität des früheren Bayern-Profis war auch schon mal deutlich besser.
Dabei wäre für den Flügelflitzer nun eigentlich alles angerichtet, um im x-ten Anlauf im DFB-Team endlich zum verlässlichen Unterschiedsspieler zu werden. Immerhin profitiert Sane am rechten Flügel vom Pech Lennart Karls, der für die WM verletzt ausfällt.
Dass nun Sane beim letzten Länderspiel vor dem WM-Start den Vorzug vor Jamie Leweling bekam, zeigt dann doch, dass Nagelsmann vom gebürtigen Essener einiges hält - und wohl auch mit Blick auf das Turnier erwartet.
Sane und DFB-Team: Wird das noch ein Perfect Match?
Ob diese Hoffnungen gerechtfertigt sind, muss Sane nun in den kommenden Wochen in Übersee endlich durch Leistung nachweisen. Immerhin ist die sportliche Beziehung zwischen Sane und der Nationalmannschaft über Jahre hinweg nicht wirklich zur großen Love Story geworden.
Zu oft hat der eigentlich Hochbegabte im Trikot der Nationalmannschaft enttäuscht. Nicht zuletzt deshalb ist seine WM-Nominierung ohnehin ein wenig überraschend gekommen, immerhin hatte Nagelsmann anlässlich des Wechsels von Sane in die Türkei noch davon gesprochen, dass das Niveau der Süper Lig möglicherweise nicht reicht, um sich darüber weiterhin für das DFB-Team zu empfehlen.
Jetzt ist er doch (wieder) mit dabei und durch die Karl-Verletzung unverhofft schnell sogar wieder mittendrin. Nun liegt es an ihm, diese vielleicht sogar schon letzte Chance auf der Weltbühne für sich zu nutzen.
Ansonsten geht die Länderspiel-Karriere Sanes vielleicht eher als unglückliche Liaison in die DFB-Geschichte ein - und eben nicht doch noch als Perfect Match.
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