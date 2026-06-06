ran Fußball DFB-Team - Fans komplett bedient: "Schlimmste, was passieren konnte" Videoclip • 02:16 Min Link kopieren Teilen

Leroy Sane hat Deutschland zum Sieg bei der WM-Generalprobe gegen die USA geschossen, dennoch hat er noch viel Luft nach oben. Jetzt muss der Routinier nach dem Ausfall von Lennart Karl liefern. Ein Kommentar.

Von Christoph Gailer "Er hat heute ein gutes Spiel gemacht und ein wichtiges Tor gemacht", lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei "RTL" seinen Matchwinner Leroy Sane nach dem 2:1 (1:1)-Sieg im abschließenden Testspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der WM-Endrunde gegen die USA. Durch den schönen Flachschuss zur erneuten Führung in der 57. Minute lässt sich das vom Bundestrainer natürlich auch recht einfach sagen - auch, um den 30-Jährigen vielleicht etwas zu schützen. WM 2026: Kein Said El Mala statt Lennart Karl? Diese Entscheidung zur Nachnominierung ist vollkommen richtig - ein Kommentar Denn bei genauerer Betrachtung kam vom Star von Galatasaray Istanbul abseits des zweifelsohne wichtigen und schönen Tores nicht sonderlich viel bei der WM-Generalprobe in Chicago.

Für Leroy Sane ist alles angerichtet Mit seinen Dribblings blieb Sane sehr oft hängen, die Passqualität des früheren Bayern-Profis war auch schon mal deutlich besser. Dabei wäre für den Flügelflitzer nun eigentlich alles angerichtet, um im x-ten Anlauf im DFB-Team endlich zum verlässlichen Unterschiedsspieler zu werden. Immerhin profitiert Sane am rechten Flügel vom Pech Lennart Karls, der für die WM verletzt ausfällt. Dass nun Sane beim letzten Länderspiel vor dem WM-Start den Vorzug vor Jamie Leweling bekam, zeigt dann doch, dass Nagelsmann vom gebürtigen Essener einiges hält - und wohl auch mit Blick auf das Turnier erwartet.

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