Lennart Karl zieht sich im Training einen Muskelbündelriss zu und fällt damit für die WM aus. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert den Leipziger Assan Ouédraogo nach.

Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Freitagnachmittag. Für den Offensivspieler des FC Bayern wird etwas überraschend der Leipziger Assan Ouédraogo nachnominiert.

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt, Lennart Karl fällt für die WM aus. Der 18-Jährige erlitt im Abschlusstraining für die Turnier-Generalprobe gegen die USA in Chicago einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel.

"Soll hier mutig und unbeschwert aufspielen" - Nagelsmann über Ouédraogo

"Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny. Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Dass Karl noch jung sei und noch viele Turniere vor sich habe, sei "nur ein kleiner Trost". Man hätte den Aufsteiger der vergangenen Saison "sehr gerne im Team gehabt".

Der dreimalige Nationalspieler Karl feierte am vergangenen Sonntag gegen Finnland (4:0) sein Startelf-Debüt in der DFB-Auswahl und zeigte dabei eine gute Leistung. Danach machte er sich berechtigte Hoffnungen auf einen WM-Stammplatz.

Für Nagelsmann ist es der zweite Ausfall in der Offensive. Im April musste bereits Karls Münchner Teamkollege Serge Gnabry aufgrund eines Ausrisses der Adduktoren am rechten Oberschenkel für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) absagen.

Ouédraogo absolvierte sein bisher einziges Länderspiel gegen die Slowakei (6:0) im November und erzielte dabei auch ein Tor. Danach wurde der 20-Jährige von zwei Knieverletzungen gestoppt und gab erst Anfang April sein Comeback bei RB.

"Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen", sagte Nagelsmann.

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