Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball-WM

Fußball-WM: Iran erhält nun ebenfalls US-Visa

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Er lag dreimal richtig! Mathe-Genie überrascht mit Titel-Tipp

Videoclip • 01:17 Min

Gute Nachricht für die iranische Fußball-Nationalmannschaft. Wenige Tage vor WM-Beginn gibt es grünes Licht für die Einreise in die USA.

Das größte Politikum im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft ist beseitigt. Die iranische Nationalmannschaft hat wenige Tage vor dem Start der Endrunde nun auch grünes Licht für die Einreise in die USA erhalten. Dies verkündete der US-Botschafter in der Türkei, Tom Barrack, am Freitag bei "X".

"Ich bin stolz auf unser hervorragendes Team der US-Botschaft in Ankara, das die Visa für die iranische Nationalmannschaft auf ihrem Weg zur Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten bearbeitet hat", erklärte er in Bezug auf einen Medienbericht, demzufolge die iranischen WM-Spieler die Einreisevisa für die USA erhalten haben.

Drei Tage zuvor hatten die Iraner bereits ihre Visa für Mexiko bekommen. Derzeit befindet sich die Mannschaft im Trainingslager in der Türkei.

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Samstag, 06.06. 14:25 • Motorsport

    MotoGP - der Ungarn-GP live

    Verfügbar auf Joyn

    80 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 06.06. 14:25 • Motorsport

    MotoGP - der Ungarn-GP live

    Verfügbar auf Joyn

    80 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 06.06. 15:00 • Tennis

    French Open live: Halbfinals der Männer mit Zverev im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 06.06. 15:00 • Tennis

    French Open live: Halbfinals der Männer mit Zverev im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Iran im ersten WM-Spiel gegen Neuseeland

Das Turnier beginnt am Donnerstag kommender Woche. Sein erstes WM-Spiel soll der Iran am 15. Juni in den USA gegen Neuseeland bestreiten. Wie Verbandspräsident Mehdi Taj am Dienstag mitteilte, ist am Samstag ein Flug nach Spanien geplant, bevor es von dort aus weiter zum Turnier-Quartier in Tijuana nach Mexiko geht.

Ursprünglich hatte die Mannschaft ihr Camp in Tucson/Arizona geplant, dieses wurde dann nach Mexiko verlegt. Die drei Vorrundenspiele finden aber in den USA statt.

Die beiden Länder befinden sich im Kriegszustand, seit die USA und Israel Ende Februar begannen, den Iran zu bombardieren.

Mehr Fußball-News