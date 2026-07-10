Jürgen Klopp und Red Bull: "Unsere Kurve" warnt vor "Feind des Volkssports Fußball"

Das Fanbündnis sieht die Personalie Jürgen Klopp beim DFB äußerst kritisch. Grund dafür ist seine Verbindung zu Red Bull.

Das Fanbündnis "Unsere Kurve" sieht die Personalie Jürgen Klopp aufgrund der Nähe des Wunsch-Bundestrainers zu Red Bull durchaus kritisch. Sollte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) "auf den kolportierten Deal" mit dem Brausekonzern einlassen, der Klopp angeblich auch im Amt als Werbepartner halten will, wäre dies "ein weiterer Kniefall vor dem Kapital", sagte Sprecher Thomas Kessen dem SID.

"Anstatt die Besonderheiten des deutschen Fußballs als Stärke zu begreifen und auf diesem Fundament nachhaltig Erfolge zu bauen, strebt man nach schnellen Ergebnissen und ist bereit, mit viel Geld und Integrität dafür zu zahlen", ergänzte Kessen mit Blick auf das Werben der DFB-Spitze um Klopp als Nachfolger des nach dem WM-Debakel zurückgetretenen Julian Nagelsmann.

Als Vertretung der Interessen von Fußballfans und Vereinsmitgliedern erlaube sich "Unsere Kurve" keine Beurteilung "der sportlichen Dimension dieser Personalie", fügte Kessen an. "Sehr wohl sehen wir aber eine Dissonanz rund um die Wahrnehmung der öffentlichen Person Jürgen Klopp."