ran Fußball WM 2026: Jürgen Klopp gibt Update zur Bundestrainerfrage Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp soll auf Julian Nagelsmann als Bundestrainer folgen. Wie laufen die Verhandlungen mit dem DFB, käme eine Zusammenarbeit mit Rudi Völler in Frage und was ist eigentlich mit Red Bull?

Wird Jürgen Klopp nach der Entlassung von Julian Nagelsmann der nächste Bundestrainer? Dass sich der 59-Jährige in Verhandlungen mit dem DFB befindet, ist alles andere als ein Geheimnis. Aber wie ist der aktuelle Stand? Welche Themen müssen noch besprochen werden? ran klärt die wichtigsten Fragen.

Wie ist der Stand bei den Klopp-Verhandlungen mit dem DFB? Jürgen Klopp ist heiß auf den Posten, das wurde seit dem Nagelsmann-Aus in gleich mehreren TV-Auftritten des WM-Experte deutlich. "Die Situation ist insofern ungewöhnlich, als dass nichts entschieden ist", sagte Klopp im Vorlauf des WM-Achtelfinals zwischen der Schweiz und Kolumbien am Dienstagabend bei "MagentaTV". "Aber trotzdem müssen ja ein paar Gespräche geführt werden können, egal, wie es am Ende ausgeht." Neben den Gesprächen zwischen Klopp und den DFB-Bossen sind auch Gespräche mit Red Bull nötig. Sie sollen in diessén Tagen in New York beginnen. Dort steht Klopp noch bis 2029 als Head of Global Soccer unter Vertrag.

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Wie viel würde Klopp beim DFB verdienen? Für Klopp soll die Stelle als Bundestrainer laut "Bild" eine "Herzenssache" sein. Deswegen soll das Gehalt für den 59-Jährigen wohl auch nur eine untergeordnete Rolle spielen. Demnach soll Klopp geringfügig mehr verdienen als Julian Nagelsmann. Der mittlerweile zurückgetretene Ex-Bundestrainer bekam für seinen Job pro Jahr angeblich rund sieben Millionen Euro. Damit würde Klopp zum teuersten Bundestrainer der Historie aufsteigen. Auch interessant: ARD-Moderatorin Lea Wagner: Tochter von Ex-Fußball-Star und ihre Verbindung zu Jürgen Klopp

Wie lange soll der Vertrag von Klopp laufen? Nach "Bild"-Informationen soll Klopp bis nach der WM 2030 unterschreiben. Der designierte Bundestrainer soll langfristig planen und möchte deswegen wohl sowohl für die EM 2028 als auch für die WM 2030 Sicherheit haben.

Würde Klopp mit Rudi Völler zusammenarbeiten? Nach dem Aus von Ex-Bundestrainer Nagelsmann hatte Sportdirektor Rudi Völler erklärt, seinen Posten auch weiterhin ausüben zu wollen. Aber könnte sich auch Klopp eine Zusammenarbeit vorstellen? "An mir würde es nicht scheitern", konstatierte der langjährige Liverpool-Coach. "Wenn es so kommen sollte (dass Klopp Bundestrainer wird, Anm.d.Red.), ist es total hilfreich, dass man jemanden da hat, der die Abläufe kennt", so Klopp. "Rudi hat seine Fußball-Erfahrung auf der einen Seite, aber auch die langjährige Tätigkeit im Verband. Womit ich, wenn ich es werden würde, keinerlei Erfahrung habe. Ich habe weder Nationalmannschaft gespielt noch eine trainiert." Scherzhaft meinte er zudem: "Ich habe nur zweimal Studenten-Nationalmannschaft gespielt - also ganz unbeleckt bin ich nicht."

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Wann wäre Klopps erstes Länderspiel? Das nächste internationale Turnier für die deutsche Nationalmannschaft ist die UEFA Nations League. Dort trifft Deutschland als erstes auf die Niederlande. Datiert ist dieses Spiel auf Donnerstag, den 24.09.2026, 20:45 Uhr. In Liga A, Gruppe 2 muss sich das DFB-Team zudem mit Griechenland (27.09., 20:45 Uhr) und Serbien (1.10., 20:45Uhr) messen. Ein vorheriges Testspiel steht zurzeit noch nicht fest.

Muss Klopp aus seinem Red-Bull-Vertrag raus? Aktuell ist Jürgen Klopp immer noch bei Red Bull als "Global Head of Soccer" angestellt. Diesen Job übernahm er im Januar 2025, sein Vertrag läuft bis 2029. Klopp muss also aus dem Vertrag raus. Laut "Bild "gibt es in diesem jedoch keine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel, wohl aber eine mündliche Abmachung mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, die für genau diesen Fall greifen soll: Ruft der DFB an, kann Klopp den Energy-Drink-Kosmos verlassen.

Gäbe es eine Ablösesumme für Klopp? Laut "Bild" müsste der DFB für Jürgen Klopp keine Ablösesumme zahlen. Eine solche Zahlung soll wohl kein Thema mehr sein. Demnach soll "Kloppo" dem RB-Konzern aber weiter als Werbebotschafter erhalten bleiben. Auch interessant: DFB-Team - Auch neben Jürgen Klopp? Zukunft von Rudi Völler geklärt

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Warum dauert die Entscheidung so lange? Neben des laufenden Vertrags von Klopp bei RB und der Gehaltsspekulationen, gibt es vor allem vertraglich mehrere Stolpersteine, welche die finale Entscheidung verzögern. Denn sowohl der DFB als auch Jürgen Klopp sind an zahlreiche Verträge gebunden. Anwalt Marcel Maybaum weist bei 'ntv sport' darauf hin, dass neben des RB-Vertrags Klopp als Markenbotschafter für unter anderem Adidas, Opel und Erdinger aktiv ist, die mit den kategorienexklusiven Partnerverträgen des DFB, wie Auto, Bier, Finanzdienstleister und Ausrüster kollidieren könnten. Daher müssen sich offenbar die Juristen auf beiden Seiten die vielen Verträge durchlesen um festzulegen, welche Verträge aufgelöst und welche weitergeführt werden könnten.

Wer könnte zu Klopps Trainerteam gehören? Sollte Jürgen Klopp wirklich Nachfolger von Julian Nagelsmann und somit neuer Bundestrainer werden, könnte der 59-Jährige zwei alte Weggefährten mitbringen. Das will die "Bild" erfahren haben. Handeln soll es sich dabei um Pepijn Lijnders und Peter Krawietz. Wie die "Times" berichtet, soll Pepijn Lijnders, langjähriger Co-Trainer von "Kloppo" beim FC Liverpool, "sehr daran interessiert" sein, Teil von Klopps Trainerteam beim DFB zu sein. Der Niederländer war mit einer rund sechsmonatigen Unterbrechung von 2015 bis 2024 die rechte Hand von Klopp in Liverpool. Zuletzt war der 43-Jährige ein Jahr als Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City angestellt. Krawietz begleitet Klopp sogar noch länger. Der 54-Jährige war schon zu BVB-Zeiten Co-Trainer von Jürgen Klopp und folgte ihm sowohl zum FC Liverpool als auch zu RB. Dort ist er seit Anfang 2025 als Scout tätig.

Wann wird Klopp offiziell Bundestrainer? Laut "Sky" sollen der DFB und Red Bull am kommenden Sonntag erneut verhandeln. Daher ist davon auszugehen, dass es frühestens dort zu einer Einigung kommt und Klopp den Posten als neuen DFB-Trainer innehat.