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WM 2026: Meeresschneckenart nach Kap-Verde-Torwart Vozinha benannt
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:14 Min
Die starken Leistungen von Kap Verdes Nationaltorhüter Vozinha haben auch in der Zoologie Eindruck hinterlassen.
Kap Verdes Nationaltorhüter Vozinha hat mit seinen starken Paraden bei der Fußball-WM nicht nur mehr als 28 Millionen Instagram-Follower hinzugewonnen, sondern auch in der Zoologie Eindruck hinterlassen: Eine neu entdeckte Meeresschneckenart wurde nach ihm benannt.
Das kleine rote Weichtier wurde vom Biologen Jesus Ortea in der Karibik entdeckt. Der entschied, es nach dem 40 Jahre alten Star der Mannschaft des kleinen Inselstaates zu benennen. Die Schnecke trägt nun den Namen "Aldisa vozinha".
Kap Verde ist die zweitkleinste Nation, die jemals eine WM-Endrunde erreicht hat. Im Sechzehntelfinale lieferten sie Titelverteidiger Argentinien einen harten Kampf, bevor sie nach Verlängerung mit 2:3 ausschieden.
Ortea will Vozinhas "herausragende Rolle" würdigen
In einem Bericht über seine Entdeckung erklärte Ortea, er wolle Vozinhas "herausragende Rolle" würdigen, und wies darauf hin, dass dessen großes Spiel bei der WM gegen eine Mannschaft stattfand, die den Spitznamen "La Roja" – "Die Rote" – trägt.
Beim 0:0 zum Auftakt gegen Europameister Spanien stand Vozinha im Mittelpunkt, mit starken Paraden verhinderte er aber eine Niederlage Kap Verdes und sorgte für eine der Überraschungen im Turnier.
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