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WM 2026 - Für Lamine Yamal kann das Frankreich-Duell zur Sternstunde werden - ein Kommentar
Veröffentlicht:von Christoph Gailer/ran.de
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Videoclip • 01:14 Min
Die Spanier haben es bei der WM mit Mühe ins Halbfinale geschafft. Nun wartet das Giganten-Duell gegen Frankreich und rechtzeitig dafür ist Superstar Lamine Yamal in Topform. Ein Kommentar.
Von Christoph Gailer
Ein Torwartfehler von Belgiens Senne Lammens brachte Spanien im WM-Viertelfinale gegen Belgien doch noch spät zum mühevollen 2:1-Sieg.
Nun wartet auf die Iberer im Halbfinale das Giganten-Duell mit Frankreich - und genau dafür braucht Spanien wieder einen in Topform spielenden Lamine Yamal.
Der Star des FC Barcelona zeigte sich gegen Belgien auch ohne direkte Torbeteiligung extrem stark und macht Spanien Hoffnung, dass er gegen die Franzosen zum x-Faktor werden könnte.
Yamal steigerte sich bei der WM mit den Aufgaben
Gegen die zumeist tiefstehenden Belgier öffnete Yamal mit seinen Dribblings immer wieder Räume, war zudem auffallend zweikampfstark und hatte die meisten Torschüsse aller Spanier in dieser Partie.
Kurzum: Nach eher unauffälligem Turnierstart steigert sich der Jungstar offensichtlich mit den Aufgaben und ist nun pünktlich in den entscheidenden K.o.-Spielen in exzellenter Verfassung.
Genau so brauchen die Iberer ihren mutmaßlich größten Hoffnungsträger in der Offensive vor dem anstehenden Halbfinale nun auch.
Stößt Yamal nun Mbappe vom Thron?
Jetzt läuft alles auf das Superstar-Duell zwischen Yamal und Frankreichs Kylian Mbappe hinaus. Beide Akteure sind die offensiven Aushängeschilder ihrer Nationen und auch ihrer Klubs.
Zuletzt in Spaniens La Liga stürzte Yamal seinen Real-Kontrahenten Mbappe mit Barca schon vom nationalen Thron. Bei der WM hat der Spanier nun die Chance, selbiges auf Nationalmannschafts-Ebene zu schaffen.
Aber Vorsicht: Auch Mbappe ist in überragender Verfassung, erzielte mit acht Treffern zusammen mit Lionel Messi bislang die meisten Tore bei der Endrunde.
Nur für einen Superstar wird dieses fast schon vorweggenommene Endspiel dann zur Sternstunde werden.
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