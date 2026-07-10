ran Fußball WM 2026 - Zlatan Ibrahimovic crasht Klopp-Interview: "Deutsche Maschine" Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Die Spanier haben es bei der WM mit Mühe ins Halbfinale geschafft. Nun wartet das Giganten-Duell gegen Frankreich und rechtzeitig dafür ist Superstar Lamine Yamal in Topform. Ein Kommentar.

Von Christoph Gailer Ein Torwartfehler von Belgiens Senne Lammens brachte Spanien im WM-Viertelfinale gegen Belgien doch noch spät zum mühevollen 2:1-Sieg. Nun wartet auf die Iberer im Halbfinale das Giganten-Duell mit Frankreich - und genau dafür braucht Spanien wieder einen in Topform spielenden Lamine Yamal. Borussia Dortmund: Angebliche Einigung mit Barca im Adeyemi-Poker Der Star des FC Barcelona zeigte sich gegen Belgien auch ohne direkte Torbeteiligung extrem stark und macht Spanien Hoffnung, dass er gegen die Franzosen zum x-Faktor werden könnte.

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Yamal steigerte sich bei der WM mit den Aufgaben Gegen die zumeist tiefstehenden Belgier öffnete Yamal mit seinen Dribblings immer wieder Räume, war zudem auffallend zweikampfstark und hatte die meisten Torschüsse aller Spanier in dieser Partie. Kurzum: Nach eher unauffälligem Turnierstart steigert sich der Jungstar offensichtlich mit den Aufgaben und ist nun pünktlich in den entscheidenden K.o.-Spielen in exzellenter Verfassung. Genau so brauchen die Iberer ihren mutmaßlich größten Hoffnungsträger in der Offensive vor dem anstehenden Halbfinale nun auch.