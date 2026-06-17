WM 2026 - Rekordmann Lionel Messi bescheiden: "Ich liebe Fußballspielen"

:newstime WM-Hammer: Messi zieht mit Klose gleich Videoclip • 58 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Fußballwelt huldigte ihrem König, Lionel Messi selbst war nach seiner magischen Nacht eher wortkarg.

Lionel Messi hat mal wieder die Fußballwelt verzaubert – und verzauberte damit Fans auf der ganzen Welt. Trotz seines Hattricks blieb er in der Folge aber bescheiden. "Ich liebe Fußballspielen, es ist meine Leidenschaft, seit ich klein bin. Wenn ich mich gut fühle, gebe ich alles", sagte der 38-Jährige, nachdem er Titelverteidiger Argentinien im Alleingang zum 3:0 (1:0)-Auftaktsieg bei der WM gegen Algerien geschossen und seiner außergewöhnlichen Karriere dabei gleich mehrere Meilensteine hinzugefügt hatte.

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