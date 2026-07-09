Fußball WM
Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner: Wer ist das ARD-Regelgenie bei der WM?
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:newstime
ARD-Sportmoderatorin Lea Wagner privat
Videoclip • 01:03 Min • Ab 12
Ein strittiges Handspiel oder eine Rote Karte sorgen bei der WM 2026 oft für Diskussionen. Wenn der Videobeweis in das Spiel eingreift, liefert Lutz Wagner die passende Erklärung im Fernsehen. Als Schiedsrichter-Experte der ARD erklärt er den Zuschauern im Ersten die Entscheidungen der Unparteiischen auf dem Platz. Er bringt schnelle Klarheit in diese emotionalen Szenen. Viele Fußballfans fragen sich nun, wer der erfahrene Mann am Mikrofon ist.
Wer ist Lutz Wagner? Herkunft, Alter und Karriere
Alle wichtigen Daten hier im Überblick:
Name: Lutz Wagner
Geburtstag: 27. Mai 1963 (63 Jahre alt)
Geburtsort: Kriftel (Hessen)
Zwischen 1994 und 2010 leitete Wagner insgesamt 197 Spiele in der Bundesliga und stand bei mehr als 100 Partien in der 2. Bundesliga auf dem Rasen. Mit dieser Bilanz gehört er zu den erfahrensten Referees in Deutschland. Im Jahr 2010 beendete Wagner seine aktive Karriere auf dem Platz, da er die offizielle Altersgrenze für Schiedsrichter erreicht hatte.
Offizielle Funktion: Was macht Lutz Wagner beim DFB?
Lutz Wagner arbeitet jedoch nicht nur für das Fernsehen, sondern ist abseits der Kameras als oberster Schiedsrichter-Lehrwart beim Deutschen Fußball-Bund und als Mitglied der Schiedsrichter-Kommission für Amateure aktiv.
In diesem wichtigen Amt leitet er die gesamte Ausbildung, schult die einzelnen Verbände in den Bundesländern und sorgt für eine einheitliche Auslegung der Fußballregeln. Darüber hinaus fördert er intensiv junge Talente an der Pfeife, sodass seine tägliche Arbeit beim DFB das perfekte Fundament für seine fundierten Analysen im TV-Studio der ARD bildet.
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Lutz Wagner privat: Ehefrau Petra und das Leben abseits des Rasens
Auch abseits des Rasens läuft es für den ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter rund: Lutz Wagner ist seit vielen Jahren mit seiner Ehefrau Petra verheiratet, hat eine gemeinsame Tochter und lebt mit seiner Familie in Hessen.
Sein tiefes Wissen aus dem Profifußball nutzt er heute erfolgreich im Beruf. Als gefragter Keynote-Speaker und Coach hält er Vorträge vor Managern sowie Mitarbeitern in Unternehmen. Unter dem passenden Titel "Entscheiden in Stresssituationen" zieht Wagner dabei clevere Parallelen zwischen dem Spitzensport und der Wirtschaft, um Führungskräften wertvolle Impulse für den Berufsalltag zu liefern.
Die wichtigsten Fakten zu Lutz Wagner im Überblick
Alle Fakten zu Lutz Wagner zusammengefasst:
Name: Lutz Wagner
Geburtstag: 27. Mai 1963 (63 Jahre)
Geburtsort: Kriftel, Hessen
Bundesliga-Spiele als Schiedsrichter: 197 Spiele (1994–2010)
Aktueller DFB-Job: DFB-Schiedsrichterlehrwart
TV-Rolle WM 2026: Schiedsrichter-Experte für die ARD (Das Erste)
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