Fußball
WM 2026: Frankreich vs. Marokko - Viertelfinale heute live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker
Aktualisiert:
WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream
Im ersten Viertelfinale der WM 2026 trifft Frankreich auf Marokko. ran liefert alle Informationen zum Spiel.
Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko verspricht eine Menge Spannung!
WM 2026: Frankreich vs. Marokko - das Viertelfinale am 09. Juli ab 22:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream
Die Franzosen, die im Achtelfinale mit 1:0 gegen Paraguay gewinnen konnten, gelten als der wohl größte Favorit des Turniers. Mit Marokko wartet nun aber das beste Team Afrikas auf "Les Blues".
Das Team von PSG-Star Achraf Hakimi setzte sich in der letzten Runde klar mit 3:0 gegen Co-Gastgeber Kanada durch und schaltete im Sechzehntelfinale die Niederlande im Elfmeterschießen aus.
ran hat alle Informationen zum Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko zusammengefasst.
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Frankreich vs. Marokko heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Donnerstag, 09. Juli 2026, 22:00 Uhr (MESZ)
Spielort: Gillette Stadium, Boston (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Viertelfinale
Frankreich - Marokko heute live im TV und Stream sehen
Mit Frankreich und Marokko treffen zwei absolute Top-Teams in der Runde der letzten Acht aufeinander. Die ARD übernimmt die Live-Übertragung der Partie im Free-TV und liefert rechtzeitig vor dem Anpfiff alle wichtigen Analysen und Aufstellungen aus dem Stadion in Boston.
Wer das packende Duell lieber digital auf dem Smartphone oder Smart-TV verfolgen möchte, hat die freie Auswahl: Das ZDF stellt in seiner Mediathek. Zudem ist das Spiel über den Streamingdienst Joyn einen komplett kostenlosen Live-Stream zu sehen. Parallel dazu ist die Begegnung am Donnerstagabend, dem 9. Juli, ab 22:00 Uhr natürlich auch für alle Abonnenten des Pay-TV-Dienstes MagentaTV zu sehen, da die Telekom-Plattform bekanntlich alle 104 Spiele des Turniers live ausstrahlt.
WM 2026: Frankreich vs. Marokko heute im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Frankreich vs. Marokko gibt es wie gewohnt auf ran.de.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
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