WM 2026: Argentinien vs. Schweiz - Viertelfinale live im TV, Stream und Liveticker

Im Viertelfinale der WM 2026 trifft Argentinien auf die Schweiz. ran liefert alle Informationen zum Spiel.

Lionel Messi vs. Granit Xhaka! Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen zwei der prägendsten Figuren des Turniers aufeinander.

Argentinien überzeugte zuletzt im Achtelfinale und konnte einen 0:2-Rückstand gegen Ägypten aufholen. Obwohl der Superstar einen Strafstoß vergab, bewies der Weltmeister Nervenstärke und drehte die Partie dank des späten Siegtreffers von Enzo Fernández noch zu einem packenden 3:2-Erfolg.

Auch das Schweizer Nationalteam konnte dem Turnier bereits seinen Stempel aufdrücken. Die "Nati" von Trainer Murat Yakin feierte im Achtelfinale ein echtes Nervendrama gegen Kolumbien: Nach 120 torlosen Minuten behielten Xhaka, Amdouni, Itten und Vargas im Elfmeterschießen die Nerven und schossen die Schweiz mit einem 4:3 ins Viertelfinale.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale zwischen Argentinien und der Schweiz zusammengefasst.