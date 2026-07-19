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WM-Finale heute: FIFA verkündet neue Trophäe für Weltmeister - Ringe für die Spieler
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:05 Min
Der ikonische Weltmeister-Pokal für den Sieger der Fußball-WM ist weltbekannt. Am Sonntag erhalten die Sieger aber noch eine zusätzliche Trophäe - angelehnt an den US-Sport.
Die WM 2026 befindet sich auf der Zielgeraden, noch zwei Spiele stehen aus - das Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und England am Samstag (23:00 Uhr im Liveticker) sowie abschließend das große Finale zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag (21:00 Uhr im Joyn-Livestream).
Der Sieger des Endspiels bekommt im Anschluss den weltbekannten goldenen WM-Pokal ausgehändigt, doch in diesem Jahr gibt es noch eine zusätzliche Auszeichnung für das siegreiche Team. Wie die FIFA offiziell bekannt gab, werden erstmals in der WM-Geschichte spezielle Championship-Ringe ausgehändigt.
Damit nimmt der Weltverband Bezug auf eine lange Tradition im US-Sport. In der NFL etwa ist es seit Jahrzehnten Standard, dass der Super-Bowl-Sieger nicht nur die Vince Lombardi Trophy erhält, sondern sich die Spieler zudem auch individuell über einen Ring freuen dürfen.
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WM-Sieger erhält insgesamt 30 Ringe
Die Ringe für die aktuelle WM sind auf eine Stückzahl von 2.026 Exemplaren limitiert, davon gehen 30 an den Sieger des Finales. Die restlichen 1.996 stehen Fans weltweit zum freien Erwerb zur Verfügung.
Auf der einen Seite des Rings ist die FIFA-Weltmeisterschaftstrophäe abgebildet, während die andere Seite individuell gestaltet wird, um die Identität der Siegermannschaft widerzuspiegeln. Jeder Ring wird einzeln nummeriert, maßgefertigt und mit einem eigenen Echtheitszertifikat geliefert.
Im Anschluss an das Finale erhalten der Kapitän und der Cheftrainer des siegreichen Teams provisorische Ringe, anschließend werden die 30 Ringe individuell gestaltet. Die offizielle Übergabe der Ringe erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt.
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