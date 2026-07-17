Thomas Tuchel steht nach Englands bitterem WM-Aus massiv in der Kritik. Lothar Matthäus sieht in einem entscheidenden Punkt sogar Parallelen zu Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Das bittere Halbfinal-Aus bei der WM sorgte in England für eine Mischung aus tiefer Trauer, Entsetzen und Wut auf Nationaltrainer Thomas Tuchel. Seine defensiven Wechsel gegen Argentinien, so der Tenor, waren mitverantwortlich dafür, dass die "Three Lions" noch zwei späte Gegentore fingen und mit 1:2 verloren.

So brachte Tuchel nach der englischen Führung gleich drei Abwehrspieler - Ezri Konsa, Nico O'Reilly und Dan Burn - und nahm dafür unter anderem Torschütze Anthony Gordon und Mittelfeldchef Declan Rice vom Feld. Einzig der Wechsel von O'Reilly gegen Reece James war positionsgetreu.

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus konnte vor allem die Auswechslung von Rice gar nicht nachvollziehen und kritisierte Tuchel dafür deutlich. Dabei zog der Weltmeister-Kapitän von 1990 sogar Parallelen zu Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann und dessen Rolle für Joshua Kimmich.

"Mit Kimmich als Rechtsverteidiger verzichtete er im zentralen Mittelfeld auf einen strategisch wichtigen Führungsspieler. Auch deshalb ist Deutschland so früh ausgeschieden", meint Matthäus: "Tuchel nahm seinen Strategen Rice raus. Das macht man nicht, es sei denn, er ist verletzt. Das sind dann die überschlauen Trainer, die unbedingt etwas Besonderes machen wollen."