WM 2026: Algerien vs. Österreich live im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

ran Fußball WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“ Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Zum Abschluss der Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 kommt es zwischen Algerien und Österreich zu einem echten Schlüsselspiel in der Gruppe J - und zur historischen Neuauflage eines geschichtsträchtigen Duells. Wer zeigt den ÖFB-Kracher im Live-TV? Wo gibt es den Stream? ran hat alle Details, Infos zum Austragungsort und die voraussichtlichen Aufstellungen.

In einer anspruchsvollen Gruppe mit Titelverteidiger Argentinien wollen sowohl Algerien als auch Österreich beim Duell in Kansas City ihre Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde (die neue Runde der letzten 32) wahren. WM 2026: Algerien vs. Österreich am 28. Juni ab 04:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Livestream Das algerische Team will erstmals seit dem Turnier in Brasilien 2014 wieder die erste Phase überstehen. Das Team von Ralf Rangnick hingegen reist mit viel Selbstbewusstsein und einer klaren taktischen Ausrichtung an, um an große Erfolge anzuknüpfen. Sollte eines der beiden Teams die Gruppe gewinnen oder als Zweiter weiterkommen, warten in der K.-o.-Runde hochkarätige Gegner aus der Gruppe H.

Algerien vs. Österreich live: Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei Algerien - Österreich? Anstoß : Sonntag, 28. Juni 2026, 04:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 21 Uhr

Spielort : Arrowhead Stadium, Kansas City (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe J

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Bisherige WM-Duelle zwischen Algerien und Österreich Das Aufeinandertreffen weckt sofort Erinnerungen an ein geschichtsträchtiges Kapitel der WM-Historie: die Weltmeisterschaft 1982 in Spanien. Damals gingen beide Teams mit viel Rückenwind in ihr direktes Duell in Oviedo, nachdem Algerien zuvor sensationell Deutschland geschlagen hatte. Österreich gewann das direkte Aufeinandertreffen damals dank der Tore von Walter Schachner und Hans Krankl mit 2:0. Am Ende schied Algerien trotz zweier Siege dramatisch aus, weil Deutschland und Österreich im berühmt-berüchtigten letzten Gruppenspiel das exakte Ergebnis erzielten, das beiden europäischen Teams zum Weiterkommen reichte. Die Nordafrikaner haben also noch eine über 40 Jahre alte Rechnung offen.

Kommende Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 03:50 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 03:50 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Montag, 29.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Algerien - Österreich? In Deutschland hält MagentaTV die exklusiven Rechte an allen 104 Begegnungen der Weltmeisterschaft 2026. Aufgrund der Anstoßzeit um 04:00 Uhr morgens bietet sich die Übertragung ideal für den Livestream. Allerdings wird die Partie auch live im Free-TV im ZDF übertragen. Somit kann das Spiel auch im Joyn-Livestream verfolgt werden. In Österreich ist die Lage für Fans wie gewohnt komfortabel: Der ORF zeigt das entscheidende Gruppenspiel der Nationalmannschaft komplett live im Free-TV. Zusätzlich wird die Partie über die Streaming-Plattform ORF ON im kostenlosen Livestream zur Verfügung gestellt. Auf ran halten wir euch zudem mit einem ausführlichen Liveticker auf dem Laufenden.

WM 2026: Algerien vs. Österreich? im Liveticker Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das entscheidende Gruppenspiel zwischen Algerien und Österreich in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem Kansas-City-Stadion. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, ob Österreich den Einzug in die K.-o.-Runde schafft!

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Der Austragungsort: Kansas City Gespielt wird im legendären Arrowhead Stadium in Kansas-City. Die Arena hält laut Guinness-Buch der Rekorde den Rekord als lauteste Freiluft-Sportarena der Welt (142,2 Dezibel). Normalerweise peitschen hier die Fans die NFL-Stars der Kansas City Chiefs nach vorne. Kansas City gilt zudem als eine der absoluten Fußballhochburgen der USA und erstreckt sich kurioserweise über zwei Bundesstaaten (Missouri und Kansas). Für die WM 2026 verwandelt sich die Heimstätte der Chiefs in einen Hexenkessel für den Weltfußball.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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