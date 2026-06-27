ran Fußball WM 2026 - Cristiano Ronaldo feiert Gala: "Ich bin zurück" Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster geöffnet. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die wichtigsten internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 27. Juni, 19:13 Uhr: Nach nur einem Jahr - Ex-Bayer-Star Granit Xhaka wohl vor Sunderland-Abgang +++ Der frühere Leverkusen-Star Granit Xhaka steht wohl mit 33 Jahren noch mal vor einem erstaunlichen Karrieresprung. Wie "Sky" berichtet, soll sich der Schweizer mit dem FC Chelsea auf einen Wechsel geeinigt haben und würde damit seinen aktuellen Klub AFC Sunderland nach nur einer Saison schon wieder verlassen. Nun müssen aber noch die beiden Vereine eine Einigung finden, ehe der einstige Arsenal-Profi Xhaka zurück nach London wechseln könnte. Bei Chelsea würde es zu einem Wiedersehen zwischen Xhaka und dessen einstigem Leverkusen-Erfolgstrainer Xabi Alonso kommen. Der Spanier soll auch die Triebfeder hinter dem angestrebten Xhaka-Deal der "Blues" sein. Bei Sunderland hat der Routinier eigentlich noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028, wechselte erst vor einem Jahr für kolportierte 15 Millionen Euro Ablöse zum damaligen Premier-League-Aufsteiger.

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+++ 25. Juni, 19:02 Uhr: Ter Stegen wird Spanien wohl im Sommer verlassen +++ Marc-Andre ter Stegen soll einen neuen Verein gefunden haben: Laut einem Bericht der spanischen Zeitung "AS" stehe der Torwart kurz vor der Vertragsunterzeichnung bei Ajax Amsterdam. Der 34-Jährige soll eine Saison an den niederländischen Verein ausgeliehen werden. Sein Vertrag bei den Katalanen geht noch bis zum 30. Juli 2028, nach der möglichen Leihe wäre er also noch ein weiteres Jahr an Barça gebunden. Die "Blaugrana" hätten ihren Stammkeeper für die kommende Saison bereits auserkoren. Joan García soll die unumstrittene Nummer eins sein, während Wojciech Szczęsny weiterhin als Ersatztorwart fungieren wird. Mit Ander Astralaga und Áron Yaakobishvili stehen zudem zwei junge Spieler aus der zweiten Mannschaft in den Startlöchern.

+++ 24. Juni, 18:05 Uhr: Top-Klub wohl an Leon Goretzka dran +++ Zieht es Leon Goretzka nach Italien? Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll Juventus Turin am deutschen Nationalspieler dran sein, dessen Vertrag beim FC Bayern in wenigen Tagen ausläuft. Demnach komme der Mittelfeld-Routinier als Ersatz für Khephren Thuram in Betracht, an dem Paris Saint-Germain dran sein soll. Die "Alte Dame" verhandelt derweil offenbar ohnehin bereits mit den Franzosen um Stürmer Randal Kolo Muani, der in der Rückrunde der Saison 2024/25 bereits nach Turin verliehen war und vergangene Saison per Leihe bei den Tottenham Hotspur verbachte. Goretzka gelte dem Bericht zufolge als Juves Wunschlösung, sollte Thuram den Klub verlassen. Allerdings könnte sein bisheriges Gehalt von kolportierten 13 Millionen Euro pro Saison zum Problem werden, sollte der 31-Jährige nicht zu Abstrichen bereit sein. Zuletzt wurde auch ein Wechsel in die MLS zu Chicago Fire gehandelt.

+++ 24. Juni, 11:12 Uhr: Geht es für Niclas Füllkrug doch in der Serie A weiter? +++ Überraschung um den ehemaligen DFB-Stürmer Niclas Füllkrug? Seit dem Weggang aus der Bundesliga hatte sich der Mittelstürmer schwergetan, richtig Fuß zu fassen. Zuletzt war er von seinem Klub West Ham United in die Serie A zum AC Mailand ausgeliehen. Beide Vereine planen jedoch nicht mit dem 33-Jährigen. Über eine spektakuläre Bundesligarückkehr zu seinem Jugendverein Werder Bremen gab es lange Gerüchte. Jetzt allerdings die Kehrtwende. Womöglich bleibt Füllkrug doch in Italien. Das Magazin "Calciomercato" berichtet, dass der FC Venedig Interesse an den Diensten des Rechtsfußes bekundet hat. Dem Verein war gerade erst die Rückkehr in die erste Liga gelungen. Bei West Ham hat Füllkrug noch einen Vertrag bis 2028. Über eine Ablösesumme wird aktuell noch spekuliert, da der Klub aus der Premier League abgestiegen ist.

+++ 20. Juni, 17:36 Uhr: Casemiro wird wohl Mitspieler von Lionel Messi +++ Früher Rivalen, bald Teamkollegen? Casemiro gehört zu den Topstars der Weltmeisterschaft, die im Sommer ablösefrei zu haben sind. Laut Fabrizio Romano soll es den Brasilianer, der jahrelang bei Real Madrid zu den tragenden Säulen gehörte, in die MLS zu Inter Miami ziehen. Damit würde der 34-Jährige in Zukunft an der Seite von Lionel Messi spielen. Im Instagram-Post äußert Romano, dass sich der Mittelfeldspieler bereits mit dem Beckham-Team vollständig geeinigt habe. Lediglich die Unterschrift und die Bekanntgabe würden fehlen. Somit darf sich Inter Miami über einen Routinier mehr im Kader freuen. Mit Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba und Rodrigo De Paul hat Miami bereits mehrere Legenden in den eigenen Reihen. Mit Casemiro würde ein fünffacher Champions-League-Sieger dazukommen. Auch interessant: WM-Rekordtorschützen: Lionel Messi bricht Rekord von Klose - ewige Torjäger-Liste

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+++ 15. Juni, 11:10 Uhr: Fix! Marc Cucurella wechselt zu Real Madrid +++ Marc Cucurella ist ab sofort ein "Königlicher". Wie Real Madrid bekannt gab, unterschrieb der Spanier einen Vertrag bis 2032 beim Rekordmeister. Damit kehrt der 27-Jährige nach fünf Jahren in seine Heimat zurück. 2021 war Cucurella, der aus dem Nachwuchs des FC Barcelona durchlief, vom FC Getafe zu Brighton & Hove Albion nach England gewechselt. Ein Jahr später erfolgte für rund 65 Millionen Euro der Transfer zum FC Chelsea. Dort besaß er noch einen Vertrag bis 2029. In Deutschland machte er vor allem mit seinem nicht geahndeten Handspiel im EM-Viertelfinale 2024 zwischen dem DFB-Team und Spanien (1:2 nach Verlängerung) Schlagzeilen. Seither wird er bei Spielen in der Bundesrepublik von Teilen der Zuschauer ausgepfiffen. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll Cucurella der gewünschte Linksverteidiger des neuen Real-Trainers Jose Mourinho sein. Die "Blancos" sollen sich mit dem FC Chelsea auf eine Ablösesumme in Höhe von 55 Millionen Euro plus fünf weitere in Form von Boni geeinigt haben. Cucurella ist seit 2024 Stammspieler bei der spanischen Nationalmannschaft. In der abgelaufenen Saison verpasste der Premier-League-Klub die Qualifikation für das internationale Geschäft.

+++ 14. Juni, 9:10 Uhr: Amorim offenbar Favorit auf Trainerjob bei AC Mailand +++ Lange Zeit sah es so aus, als würde Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner bei der AC Mailand anheuern. Doch jetzt haben die Italiener offenbar einen anderen Favoriten aufgetan. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll Ruben Amorim die besten Karten haben, den gefeuerten Massimiliano Allegri zu beerben. Allegri musste gehen, nachdem er die Qualifikation zur Champions League verpasst hatte. Auch Amorim war erst im Januar nach einem glücklosen Engagement bei Manchester United freigestellt worden. Zuvor hatte er sich mit zwei Meisterschaften mit Sporting Lissabon einen Namen gemacht. Bei den Milan-Bossen sei er angesehen, weil seine Mannschaften aggressiv spielen und hoch pressen würden. Schon einmal stand Amorim auf der Shortlist der "Rossoneri", ehe man sich im Juni 2024 für Paolo Fonseca entschieden hatte. Während die Trainerfindung in die heiße Phase geht, ist eine andere Entscheidung schon getroffen. Ralf Rangnick, der lange als möglicher Sportvorstand gehandelt wurde, verlängerte seinen Vertrag als österreichischer Nationaltrainer noch vor der WM bis 2028.

+++ 13. Juni, 16:58 Uhr: Holt Arsenal einen Ex-Düsseldorfer? +++ Der FC Arsenal lotet laut dem Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano wohl eine Verpflichtung des früheren Düsseldorfers Christos Tzolis aus. Demnach sollen die Londoner erste Kontakte zum griechischen Flügelspieler hergestellt haben, der aktuell beim FC Brügge unter Vertrag steht. Wie "The Athletic" berichtet, soll das Preisschild bei Tzolis bei 40 Millionen Euro liegen. Sein Vertrag in Brügge läuft noch bis zum Sommer 2029. Für die Fortuna spielte Tzolis in der Saison 2023/24. In 37 Pflichtspielen für die Düsseldorfer erzielte der Grieche 24 Treffer und bereitete zehn Treffer vor.

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