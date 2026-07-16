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WM 2026: Argentinien feiert mit provokantem Falklandinseln-Banner - FIFA reagiert
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: Netz lacht über Tuchel-Taktik: "BVB-Gen nach England gebracht"
Videoclip • 03:56 Min
Nach dem 2:1-Sieg im WM-Halbfinale gegen England sorgten die argentinischen Stars bei ihren Feierlichkeiten mit einem provokativen Banner für negatives Aufsehen.
Die argentinische Nationalmannschaft hat nach dem Triumph im WM-Halbfinale gegen England (2:1) erneut den Einzug ins Endspiel geschafft.
Bei den Feierlichkeiten im Stadion in Atlanta sorgten jedoch einige Stars der "Gauchos" für Empörung - vor allem bei Gegner England.
Denn sie feierten am Spielfeld mit einem Transparent, auf dem stand: "Die Falklandinseln gehören uns".
Streit um Falklandinseln hält bis heute an
Dies ist eine Anspielung auf die Falklandinseln, die heute zum britischen Königreich gehören, jedoch 1982 sogar zu einem Krieg zwischen Großbritannien und Argentinien führte. Damals versuchte Argentinien, das Gebiet der Falklandinseln vom Vereinigten Königreich zurückzuerobern. Dabei kamen 649 argentinische und 255 britische Soldaten ums Leben.
Während England bis heute Anspruch auf die Souveränität über die Falklandinseln erhebt, versucht Argentinien, weiterhin auf diplomatischem Wege und vor internationalen Gremien Anspruch über das Gebiet zu erheben.
Im Jahr 2013 hatte sich jedoch die Bevölkerung der Inselgruppe, die 13.000 Kilometer von England entfernt liegt, mit überwältigender Mehrheit dafür ausgesprochen, ein Überseegebiet des Vereinigten Königreichs zu bleiben.
Englische Regierung fordert FIFA zum Handeln auf
Die britische Regierung reagierte auf das Banner mit einer Forderung an den Weltverband: "Wir erwarten von der FIFA, dass sie das untersuchen", sagte der britische Wirtschaftsminister Peter Kyle in der "BBC": "Politik muss aus dem Fußball herausgehalten werden."
Wenig später rührte sich auch die FIFA. "Wie üblich" prüfe die Disziplinarkommission derzeit die Spielberichte und werde dann "über mögliche weitere Schritte" entscheiden, teilte ein Sprecher auf SID-Anfrage mit.
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