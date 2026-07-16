WM 2026: Erling Haaland löst Waschbär-Hype im Western-Store aus

Der Mitbringsel des norwegischen Superstars ist bei "Wild Bill's" mittlerweile ausverkauft.

Die ikonischen Bilder von Stürmerstar Erling Haaland und seinem WM-Waschbär gingen um die Welt - und haben nicht nur im Netz einen wahren Hype ausgelöst.

Der Western-Store ("Wild Bill's"), in dem der norwegische Nationalspieler am Rande der Weltmeisterschaft das ausgestopfte Tierchen samt Gin-Flasche erstanden hatte, meldete jetzt: ausverkauft.

"Der vergangene Monat war der beste in der Geschichte des Ladens", sagte dessen Besitzer Cody Newport dem norwegischen Rundfunk. Schon als Haaland sich nach seinem Besuch in dem Geschäft in Dallas/Texas mit Cowboy-Hut und T-Shirt ("Y'all can kiss my Dallas", sinngemäß: Ihr könnt mich alle mal) gezeigt hatte, gab es einen Ansturm.

Rund 2300 der Shirts will Newport danach verkauft haben.