WM 2026: Murmeltiertag für Thomas Tuchel und England - wie geht es jetzt weiter?

:newstime "Deutscher Spion": England-Legende kritisiert Tuchel Videoclip • 01:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wieder einmal scheitert England bei einem großen Turnier knapp vor dem Ziel. Zwischenzeitlich ließ Trainer Thomas Tuchel die "Three Lions" träumen, doch gegen Argentinien ging eine bewährte Taktik fürchterlich schief.

Hätte das englische Bollwerk zehn, 15 Minuten länger standgehalten, wäre Thomas Tuchel nun womöglich ein gefeierter Held. England nach 60 Jahren wieder in ein WM-Finale zu führen – dieser Erfolg wäre vielleicht sogar noch mehr wert gewesen als der Triumph des Trainers in der Champions League mit dem FC Chelsea im Jahr 2021. Doch der Konjunktiv hat im Fußball bekanntlich noch nie etwas gezählt. Argentinien drehte die Führung Englands im Halbfinale durch zwei späte Tore von Enzo Fernandez (85.) und Lautaro Martinez (90.+2) – wieder einmal endete ein großes Turnier für England kurz vor dem Ziel. Thomas Helmer exklusiv über England-Aus und Tuchels Taktik So wie es unter Tuchels Vorgänger Gareth Southgate bei den letzten beiden Europa- und Weltmeisterschaften passiert war. Um die talentierte und ambitionierte Mannschaft endlich titelreif zu machen, war der englische Verband im Herbst 2024 über seinen Schatten gesprungen und hatte mit Tuchel erstmals einen deutschen Trainer verpflichtet. Von Anfang an war dieser Schritt skeptisch beäugt worden. Tuchels Mission begann mit einer souveränen WM-Qualifikation und einem guten Start ins Turnier jedoch verheißungsvoll. Doch nun herrscht wieder einmal Murmeltiertag auf der Insel, die englischen Hoffnungen liegen in Scherben. Und Tuchel findet sich im Zentrum der Kritik wieder. Wie konnte das passieren?

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Gegen Mexiko ging Tuchels Defensivtaktik auf Letztlich wurde dem Trainer und seiner Mannschaft eine taktische Herangehensweise zum Verhängnis, die bei dieser WM schon mindestens einmal hervorragend funktioniert hatte. Im Achtelfinale hatten zehn Engländer nach dem Platzverweis gegen Jarell Quansah fast eine ganze Halbzeit lang heroisch die wütenden Angriffe der Mexikaner wegverteidigt und den 3:2-Sieg nach Hause gebracht. Heftige Experten-Kritik an Thomas Tuchel nach England-Aus - "eine Coaching-Katastrophe" Das macht es nachvollziehbarer, warum Tuchel nach Englands Führung gegen Argentinien durch Anthony Gordon (55.) erneut komplett auf Defensive umstellte. Der Trainer brachte drei Verteidiger in die Partie, zeitweise standen sechs Abwehrspieler auf dem Feld. Im tiefen Block versuchten die Engländer, die Führung über die Zeit zu retten. Doch das ging diesmal fürchterlich schief. Was zum einen an der Qualität der Argentinier, zum anderen aber auch an der Passivität der Engländer lag. "Wir haben gespürt, dass sie es nicht mehr wollten", zog Argentiniens Superstar Lionel Messi ein Fazit, das den Engländern ziemlich wehtun dürfte.

England mit nur zwölf Prozent Ballbesitz nach dem Führungstor "Ich kann es nicht fassen und nicht verstehen, wie England dieses Spiel nach der Führung angegangen ist", wunderte sich auch Thomas Müller in einem Video auf Instagram: "Ich kann nicht begreifen, warum sie die Argentinier eingeladen haben, eine Flanke nach der anderen aus idealen Positionen zu schlagen." Tatsächlich gaben die Engländer das Heft des Handelns komplett aus der Hand. Die "Three Lions" verzeichneten zwischen dem Führungstor von Gordon und dem 1:2 durch Martinez nur noch zwölf Prozent Ballbesitz. Ein Wert, der im Profifußball fast nie gemessen wird. Flaschen-Spickzettel von Jordan Pickford fällt Argentinien in die Hände - Lionel Messi und Co. reagieren amüsiert "Sich hinten reinzustellen, elf Mann an die Kante des eigenen Strafraums zu stellen und den Ball nur noch wegzuköpfen oder so weit wie möglich wegzuschlagen – das ist nicht mutig, das ist das Gegenteil davon", ärgerte sich der frühere englische Nationalspieler Michael Owen bei "BBC Sport". "Ich übernehme die Verantwortung", erklärte Tuchel nach dem Spiel und erläuterte seine eigentliche Idee. Der Trainer hatte gehofft, dass seine frischen Verteidiger Zweikämpfe gewinnen und die Ballgewinne in Umschaltsituationen verwandeln würden. Ein Plan, der mit einer müden Mannschaft und gegen einen starken Gegner nicht aufging.

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