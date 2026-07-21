Argentinien enttäuscht beim WM-Finale nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Umgang mit der Niederlage. Beim Thema Sportsgeist spielt die "Albiceleste" maximal Kreisklasse. Ein Kommentar.

Eine Weisheit, die nicht nur für den Sport, sondern für alle Lebensbereiche gilt, lautet: Wahre Größe zeigt sich in der Niederlage.

Zeigt man dennoch Formen des Respekts und der Anerkennung oder lässt man aus Wut jeglichen zivilisatorischen Umgang plötzlich in Vergessenheit geraten?

Die Fußball-Nationalmannschaft Argentiniens hat diesbezüglich nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien ein beinahe schon jämmerliches Bild abgegeben. Die Südamerikaner verkörperten mit ihrem Verhalten nach der Niederlage gegen Spanien den Prototyp eines schlechten Verlierers.

Allen voran Leandro Paredes, dem sämtliche Sicherungen durchbrannten und der sich nach Abpfiff plötzlich wie ein wildgewordener Stier auf Spaniens Gavi stürzte. Vorausgegangen war eine Rudelbildung, die Argentiniens Nahuel Molina mit einem völlig sinnfreien Schlag gegen Rodri auslöste.

Und dann war da auch noch Argentiniens Co-Trainer Roberto Ayala. Videoaufnahmen zeigen, wie der 53-Jährige während einer kurzen Rangelei mit Dani Olmo dem spanischen Mittelfeldspieler einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Ein Verhalten, das auf keinem Fußballplatz dieses Planeten etwas zu suchen hat.