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WM 2026 - Schlag gegen Rodri: Das war der Auslöser für die Paredes-Eskalation nach Spielende
Aktualisiert:von Daniel Kugler
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Videoclip • 28 Sek
Der Ausraster des Argentiniers Leandro Paredes überschattet Spaniens Sieg nach Verlängerung im WM-Finale. Auslöser für die Rudelbildung ist jedoch eine andere Aktion.
Der Argentinier Leandro Paredes hat beim 1:0-Sieg Spaniens nach Verlängerung im WM-Finale mit einem Ausraster für einen Eklat gesorgt.
Nach Abpfiff brannten dem Mittelfeldspieler der "Albiceleste" völlig die Sicherungen durch. Bei Rangeleien packte er Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden.
Zuvor war er bereits Eric Garcia körperlich angegangen. Schiedsrichter Slavko Vincic zeigte ihm dafür die Rote Karte.
Auslöser für den Tumult nach Spielende war jedoch eine andere Aktion - und sie blieb längst nicht die letzte hässliche Szene der eskalierenden Situation.
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WM-Finale: So kam es zum Paredes-Ausraster
In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Fan-Videos, die zeigen, dass dem Paredes-Ausraster und dem Krawall auf dem Rasen ein Faustschlag vorausging.
Dabei ist eindeutig zu sehen, wie Spanien-Star Rodri direkt nach Abpfiff jubelnd zu seinen Teamkollegen lief, ohne jegliche Provokation jedoch von Argentiniens Nahuel Molina beim Vorbeilaufen einen Schlag auf den Brustkorb abbekam.
Der Mittelfeldspieler von Manchester City stoppte daraufhin verdutzt seinen Jubellauf, drehte um und startete mit dem argentinischen Verteidiger ein hitziges Wortgefecht.
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WM-Finale: Paredes schubste vor Gavi auch Garcia zu Boden
In einem von der Tribüne des MetLife Stadium gefilmten und auf "X" geposteten Clip ist die gesamte Szenarie eindeutig zu erkennen. Die TV-Kameras kamen bei der Vielzahl an Tätlichkeiten innerhalb weniger Sekunden verständlicherweise gar nicht hinterher.
Rodris Mitspieler Eric Garcia bemerkte die Unsportlichkeit als Erstes, schaltete sich umgehend ein und schubste Molina energisch weg. Daraufhin wehrte sich der Argentinier und suchte erneut die Konfrontation mit Rodri.
Unmittelbar darauf rannte Paredes im Vollsprint auf das Trio zu und stieß Verteidiger Garcia seitlich bzw. von hinten mit voller Wucht zu Boden, der den Argentinier daher nicht anlaufen konnte.
Damit eskalierte die Situation komplett. Gavi bemerkte den Sturz seines Teamkollegen ebenfalls und rannte daraufhin auf Paredes zu, wurde jedoch vom Argentinier Thiago Almada festgehalten. Nun verlor Paredes komplett die Kontrolle, packte den wieder aufgerappelten Garcia voller Wut mit der Hand am Hals.
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WM-Finale: Paredes droht längere Sperre nach Eklat
Gavi riss sich danach zum Teil aus Armadas Armen los und schubste Paredes leicht. Daraufhin warfen beide Argentinier den Barca-Star regelrecht zu Boden. Paredes zerrte den Spanier dann am Auswechselleibchen erneut auf die Beine, schlug ihm ins Gesicht und stieß Gavi abermals auf den Rasen.
Erst das beherzte Eingreifen von weiteren argentinischen und spanischen Nationalspielern, Betreuern beider Verbände sowie einem aufmerksamem Linienrichter konnte den völlig ausgeuferten Eklat dann auflösen.
Nun droht vor allem Paredes nachträglich eine längere Sperre. Die FIFA hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.
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