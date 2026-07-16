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WM 2026 - Argentiniens Siegtorschütze Martinez ahnte es früh: "Habe davon geträumt"
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 03:56 Min
Lautaro Martinez hat mit seinem entscheidenden Tor im Halbfinale gegen England für das zweite WM-Finale der Argentinier in Folge gesorgt. Der Stürmer hat von so einem Moment "geträumt".
Wenn WM-Träume wahr werden: Siegtorschütze Lautaro Martínez hat seinen Treffer im WM-Halbfinale gegen England vorausgeahnt. "Ich habe davon geträumt. Ich habe Alexis (Mac Allister) gesagt, dass ich ein Tor schießen würde", verriet Martinez nach dem späten Erfolg der Argentinier.
Bei seiner Einwechslung in der 81. Minute lag die Albiceleste nach dem Treffer von Anthony Gordon (55.) noch 0:1 zurück. Dann traf Enzo Fernández (85.) zum Ausgleich, wenig später entschied Martínez mit einem Kopfballtor in der Nachspielzeit (90.+2) das Spiel.
Schon beim Viertelfinalerfolg gegen die Schweiz (3:1 nach Verlängerung) hatte der Stürmer von Inter Mailand als Joker getroffen.
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Martinez träumte davon in der Kindheit
Besonders emotional wurde Martínez, als er an seine Anfänge als Fußballer dachte. "Als mein Vater mir zum ersten Mal ein Paar Fußballschuhe kaufte, habe ich davon geträumt, dieses Tor zu schießen", sagte er und kämpfte mit den Tränen.
Zudem berichtete der 28-Jährige, er habe unmittelbar nach dem Spiel mit seiner Mutter telefoniert, die währenddessen bei der Arbeit gewesen sei.
Im Endspiel am Sonntag trifft der Titelverteidiger vor den Toren New Yorks auf Europameister Spanien.
"Wir treffen auf eine Spitzenmannschaft, die seit vielen Spielen ungeschlagen ist und über großartige Spieler verfügt", sagte Martínez: "Jetzt müssen wir uns etwas ausruhen, aber auch diesen Moment genießen."
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