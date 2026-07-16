ran Fußball WM 2026: Netz lacht über Tuchel-Taktik: "BVB-Gen nach England gebracht" Videoclip • 03:56 Min Link kopieren Teilen

Lautaro Martinez hat mit seinem entscheidenden Tor im Halbfinale gegen England für das zweite WM-Finale der Argentinier in Folge gesorgt. Der Stürmer hat von so einem Moment "geträumt".

Wenn WM-Träume wahr werden: Siegtorschütze Lautaro Martínez hat seinen Treffer im WM-Halbfinale gegen England vorausgeahnt. "Ich habe davon geträumt. Ich habe Alexis (Mac Allister) gesagt, dass ich ein Tor schießen würde", verriet Martinez nach dem späten Erfolg der Argentinier. Bei seiner Einwechslung in der 81. Minute lag die Albiceleste nach dem Treffer von Anthony Gordon (55.) noch 0:1 zurück. Dann traf Enzo Fernández (85.) zum Ausgleich, wenig später entschied Martínez mit einem Kopfballtor in der Nachspielzeit (90.+2) das Spiel. Schon beim Viertelfinalerfolg gegen die Schweiz (3:1 nach Verlängerung) hatte der Stürmer von Inter Mailand als Joker getroffen.

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